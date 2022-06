Dr Faya au CNT : « ce que nous n’avons pas encore vu prendre réellement corps, c’est la mise en place d’une Cour spéciale pour… »

Parmi les leaders politiques qui ont rencontré ce mardi des conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) figurait le patron du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno. Après avoir écouté les différents panelistes sur le bilan des 100 premiers jours et les perspectives de l’institution (CNT), il a tenu à remercier les intervenants (panelistes) qui, selon lui, leur ont permis de connaître avec assez de détails le CNT.

« Nous avons une idée sur ce que vous entendez faire, ce que vous avez déjà fait et surtout comment vous entendez le faire. Mais en plus, je précise que la mission principale qui est confiée au CNT est aussi la réconciliation. Au cœur de ce problème, il y a la justice. On se félicite de la CRIEF et nous observons leurs activités. Ce que nous n’avons pas encore vu prendre réellement corps, c’est la mise en place d’une Cour spéciale pour se pencher sur les nombreux crimes de sang. Il serait de votre devoir de définir les contours d’une telle Cour. En plus, il y a des choses qui me rassurent. C’est de voir la perception que vous avez de la façon dont la nouvelle Constitution sera élaborée, c’est exactement une démarche de construction d’une vision commune de notre vivre ensemble », a-t-il déclaré.

Youssouf Keita