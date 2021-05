Dr Faya Millimouno du BL : ‘’la gouvernance dans notre pays ne marche pas’’

Absent du pays depuis un certain temps, le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Lansana Millimouno, s’est exprimé ce mardi 25 mai 2021, sur la nomination de Elhadj Fodé Bangoura, président du PUP au poste de Secrétaire permanent du Cadre permanent du dialogue politique et social en Guinée. Pour lui, Fodé Bangoura peut faire le travail parce qu’il a l’expérience et il connaît les 2 bords, il a été dans le cercle du pouvoir pendant longtemps et il connaît les enjeux.

« M. Bangoura a l’expérience et la compétence de pouvoir mener le travail. Là où le bât blesse, c’est lorsqu’un dialogue est fait et qu’on arrive à un accord, puisque dans le pays, les lois ne sont pas respectées. Le problème, ce n’est pas au niveau de la personne qui conduit le dialogue », a-t-il précisé.

Dr Faya Millimouno d’ajouter ceci : « Nous, nous sommes en train d’exiger plutôt que de se jeter des pierres, ou plutôt de vivre la violence, de voir des compatriotes en prison, au lieu de vivre cela, nous avons depuis des mois demandé au président de la République, parce qu’il a fini par confisquer le pouvoir en se maintenant au pouvoir, il a le plus intérêt aujourd’hui à ce que ça marche en Guinée. Et puisque ça ne marche pas, la seule voie par laquelle nous pouvons voir les choses marcher, c’est quand il y a un dialogue franc entre les Guinéens », explique-t-il dans l’émission ”On Refait le Monde” de Dioma TV

Pour finir, il dira qu’il y a beaucoup de thématiques dans le cadre du dialogue qui doivent être mises sur la table si réellement nous sommes dans une république. «La gouvernance dans notre pays ne marche pas et cela a pour conséquence la souffrance de la population. Tout le monde le dit. Il faut, à un moment donné, mettre tous les sujets sur la table, qu’ils soient politiques, parce qu’au niveau politique, il y a beaucoup de contentieux qui ne sont pas soldés. On est dans les élections depuis 2018. On a un fichier électoral qui ne fait pas consensus. Il y a une CENI qui est décriée »

Mamadou Yaya Barry