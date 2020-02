Dr Faya sur la résolution du Parlement européen : ‘’ça nous conforte dans le combat que nous sommes en train de mener’’

Suite à l’adoption par le Parlement européen d’une résolution (non contraignante) de 19 points sur la Guinée, Dr Faya Lansana Millimouno président du parti Bloc Libéral (BL) s’est dit conforté par cette réaction de l’Union Européenne. Pour lui, cette résolution qui ”va dans un sens positif” rappelle au gouvernement guinéen ses engagements nationaux et internationaux.

« Je crois que c’est une résolution qui va dans un sens positif parce qu’il rappelle aux guinéens comme si vraiment à cause du comportement de notre président et de notre gouvernement on a perdu complètement le nom. On nous rappelle aussi bien nos engagements nationaux en termes de lois guinéennes, mais aussi nos engagements internationaux. C’est-à-dire que quand vous êtes président de la république, vous êtes un gouvernement, que ce soit une autorité, une assemblée, un autre pays qui vous rappelle que dans votre Constitution, la vie humaine est sacrée, c’est que vous ne méritez plus le qualificatif d’homme raisonnable.

Et c’est exactement dans ce sens que ce président et ce gouvernement sont en train de nous emmener. À cause des petits intérêts. Je crois que c’est une résolution qui est plutôt limpide mais comme tout homme guinéen démagogue, on va dire ”nous, on est souverain”. Quand il s’agit de trouver à manger, vous allez tendre la main. Quand il s’agit de trouver de quoi traiter vos malades, vous n’êtes pas souverains. Quand il s’agit de tout le reste, vous portez un pantalon et vous faites face aux autres. Et lorsque vous tuez votre propre population et on vous dit ne le faites pas, vous dites que vous êtes souverains. Je trouve que toutes ces réactions-là, que ce soit la déclaration du secrétaire d’État américain, que ce soit cette sortie de l’Union Européenne, conforte en tout cas mon parti, le Bloc Libéral, conforte le FNDC dans le combat que nous sommes en train de mener. Et, pour dire encore aussi clairement que possible qu’Alpha Condé n’aura pas et les élections bâclées dans ce pays parce que la Guinée n’est pas sa chose et un référendum sur une constitution qui est un machin qu’il a élaboré, ni un troisième mandat. Et nous continuerons ce combat jusqu’à lui faire prendre conscience que quelques soient les vies qu’il va faire tomber, il finira par répondre devant la justice. Quelques soient les milliards qu’il va dépenser, il comprendra que cela ne lui tirera pas profit », a déclaré le président du BL.

Maciré Camara