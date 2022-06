Dr Fodé Cissé à la barre: « je n’ai pas détourné, l’argent se trouve au trésor »

Poursuivi avec son informaticien pour des faits d’un détournement portant sur un montant de 1 milliard 277 millions 726 mille 940 francs guinéens au préjudice de l’Etat guinéen, l’ex directeur général de la caisse nationale de prévoyance sociale et des agents de l’Etat, (CNPSAE), Dr Fodé Cissé a été entendu, ce mercredi 15 juin, par la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Avant que le juge ne renvoie l’affaire au 29 juin prochain pour la continuation des débats.

A la barre, Dr Fodé Cissé qui est poursuivi devant la Crief avec son informaticien, Fode Sirakahata Bangoura pour des faits de détournement de deniers publics a rejeté les faits qui lui sont reprochés.

Le prévenu a fait savoir devant la cour que son malheur vient de la réforme qu’il a instaurée à la CNPSAE depuis sa prise de fonction le 22 décembre 2021. Précisant qu’il n’a pas détourné la somme incriminée destinée à 1 178 pensionnés. Plutôt l’argent a été delocalisé dans la zone de N’Zérékoré le temps de procéder à la vérification.

« Monsieur le président, ils veulent m’abattre à cause des réformes que j’ai mises en place. La CNPSAE n’avait pas un contrôleur financier, c’est moi qui ai fait venir un contrôleur financier. Et, j’ai mis en place un système de justification de pension. Cette histoire de pension est rocambolesque. Il y a plein de fictifs, ce ne sont pas les vrais pensionnés. Ce que nous avons découvert lors de nos réformes est monstrueux. L’argent n’est pas détourné, nous l’avons delocalisé dans la zone de N’Zérékoré pour des fins de vérification. Parce qu’au moment où l’argent était dans le circuit à Conakry, il y avait trop de bruits. Seulement à deux mois de ma fonction, on m’a accusé de prélever 35% sur l’argent des pensionnés. Donc, je me suis dit de delocaliser l’argent pour des fins de vérification. Donc, l’argent se trouve au trésor ».

C’est ainsi que le juge a renvoyé l’affaire au 29 juin prochain pour la continuation des débats suite à la non disponibilité de la partie civile.

Elisa Camara

+224654957322