Dr Guy Laurent Fondjo devient le PCA d’AFRILAND FIRST HOLDING, la première Société d’investissement d’AFRILAND FIRST GROUP en Afrique

Cumulativement à ses fonctions de Directeur Général d’Afriland first Bank Guinée (Conakry) et de Président du Conseil d’administration de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats de Guinée (Structure chargée de la mise en œuvre du contenu local), Dr Guy Laurent Fondjo occupe désormais la présidence du Conseil d’Administration d’AFRILAND FIRST HOLDING, la première société d’investissements en Afrique, une filiale d’AFRILAND FIRST GROUP. Cette marque de confiance vient récompenser ainsi les efforts de Dr Guy Laurent Fondjo qui, depuis sa prise de fonction en Guinée, s’est montré compétent, professionnel, rassembleur, grand coach, et l’homme à tout faire de la sphère économique et financière en Guinée, puisqu’il a occupé pendant des années le poste de Président de l’Association Professionnelle des Établissements de crédits de Guinée.

Basée à Genève (Suisse), la HOLDING d’Afriland first Bank en Afrique (filiales), en France et en Chine (Bureaux de représentation), et dont le capital est contrôlé par le camerounais Paul Kammogne Fokam vient de créer à Lomé (Togo) une société dénommée AFRILAND FIRST HOLDING.De sources internes à la Holding Genévoise, il ne s’agit pas d’une banque,mais d’une société d’investissements couvrant l’Afrique de l’Ouest .Elle est également destinée à prendre des participations dans les entreprises et d’autres projets d’investissement.

Cette nouvelle entité d’AFRILAND FIRST GROUP est dirigée par CHRISTIAN FOGAING,fils du milliardaire Paul Kammogne Fokam,qui est actuellement l’un des principaux dirigeants de la filiale ivoirienne d’ Afriland first Bank. Selon une source interne, AFRILAND FIRST HOLDING devient ainsi la toute première filiale d’Afriland First Group en Afrique dédiée à l’investissement. Cette nouvelle structure porte-t-elle une éventuelle ambition de la holding Genévoise de Paul Kammogne Fokam d’étendre davantage ses ailes en AFRIQUE, au-delà de la banque et de l’assurance cette fois ci ? Pour l’heure, rien n’est moins sûr.