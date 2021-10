Dr Ibrahima Sacko à propos d’Alpha Condé : « Alpha Condé sera très bien traité parce qu’il a été notre Président de la République »

À l’occasion du baptême de feu de la Coalition Sauvons la Guinée ( CoSaG) dont il est le président, Dr Ibrahima Sacko président du parti Changement, Progrès et Unité pour la Guinée (CPUG), s’est prononcé sur la situation de l’ancien président guinéen, Alpha Condé.

Selon lui, le Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya veillera non seulement sur la santé du professeur Alpha Condé mais également fera de sorte que l’ex-président finisse sa vie dignement.

« Vous savez, la gestion d’un pays est très compliquée et très difficile. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que le Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya veillera à ce qu’il soit dans de meilleures conditions pour finir de façon heureuse sa vie. Nous souhaitons cela. Et je pense que le Président de la République Mamadi Doumbouya est un homme intègre, c’est un homme honnête, c’est un homme qui est profondément guinéen. Il sait l’attente sur cette question-là et on peut être rassuré que l’ancien Président de la République Alpha Condé sera très bien traité parce qu’il a été notre Président de la République et nous lui devons bien cela. Je pense que sur son cas, il n’y a pas de question. Il a été démis, nous devons le protéger pour qu’il termine de façon paisible sa vie, et ensuite la relève est à nous », a déclaré Dr Ibrahima Sacko.

La Coalition Sauvons la Guinée ( CoSaG) compte en son sein une vingtaine de partis politiques qui se sont fixés l’objectif d’accompagner la transition.

Maciré Camara