Dr Ibrahima Sory du BOC aussi quitte la rencontre des coalitions de partis politiques

Les différentes coalitions politiques sont ce moment en réunion dans un réceptif hôtelier de la place pour échanger sur les modalités de désignation des représentants des partis politiques au sein du conseil national de la transition (CNT).

Selon nos informations, le patron de l’ADC-BOC, Dr Ibrahima Sory Diallo vient de bouder ladite rencontre pour des raisons qu’il a bien voulu nous expliquer :

« Il y a deux raisons principales qu’il faut rappeler parce que nous été très clairs pour les principes avec le médiateur (Dr Ousmane Doré). Il est venu nous rencontrer dans notre inter-coalition pour nous donner un quota de deux (2) par coalition. Mais arriver sur le terrain, j’ai constate qu’il y a des coalitions qui sont venus au nombre de quatre (4) personnes, telle que sa propre coalition. Secondo, j’ai constaté qu’il y a une coalition qui est venue avec une militante et non leader. Pourtant, quand on dit réunion des coalitions, ce sont des leaders qui viennent. Si le leader n’a pas beaucoup de partis comment on peut être de coalition cependant qu’on n’a pas de partis politiques qui peuvent vous représenter ? Quand j’ai vu que ces deux constats n’ont pas obéi aux principes, j’ai demandé qu’ils (principes) soient respectés. Dans le cas contraire, le BOC ne continuera à débattre. C’est ainsi que j’ai boudé la rencontre », nous a-t-il expliqué au téléphone.

Youssouf Keita