Dr Koureissy Condé persiste et signe : « ce n’était pas une rencontre secrète »

La rencontre mercredi dernier des ténors du RPG Arc-en-ciel au domicile du Dr Sékou Koureissy Condé de l’Arena (Alliance pour le renouveau national), à Nongo, en haute banlieue de Conakry. agite le landerneau politique guinéen.

Suite à la sortie de son ami l’honorable Amadou Damaro Camara à propos de la publication d’une photo prise le mercredi, 16 mars dernier dans l’après-midi à son domicile, l’ancien ministre a replacé les choses dans leur contexte.

« Nous sommes effectivement retrouvés humainement et nous nous sommes séparés amicalement. Tout le reste n’est que politique » fait-il noter.

Pourquoi la photo a t elle été publiée ? « Je n’en rien sur le comment et le pourquoi mais je sais que ce n’était ni secret ni à cacher. Une entente entraîne une autre lorsqu’on est tous sincèrement engagés dans la même direction. Tout le reste n’est que politique. De toutes les façons, tout se sait et pourquoi voulez vous cacher quelque chose qui est votre honneur et votre bonheur finalement. La réalité est que ce n’était ni une rencontre secrète ou quelque chose à dire ou à faire contre quelqu’un », souligne Dr Condé, réputé grand médiateur.

A noter que cette rencontre qui a surpris plus d’un a regroupé autour du Dr Koureissy, Ibrahima Kassory Fofana, actuel président du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel. Elhadj Amadou Damaro Camara. ancien président de l’Assemblée nationale, Dr Mohamed Diané, grande figure du parti jaune et ancien ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et Mohamed Keita, ancien ministre et ex-ambassadeur de Guinée en Russie.

Christine Finda Kamano