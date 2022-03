Dr Makalé Traoré après la rencontre avec le NDI « Nous avons exprimé nos préoccupations autour du processus électoral, de la durée de la transition et du chronogramme »

Dans le cadre d’une mission d’évaluation technique de la transition en cours en Guinée, l’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NDI) a rencontré ce jeudi 10 mars 2022 à Conakry, la Coalition des Partis Politiques (CPP) pour un échange en vue d’une transition inclusive et apaisée. Cette mission prévue du 08 au 16 mars 2022 a pour objectif d’échanger avec les différentes parties prenantes et de s’imprégner des défis, opportunités de collaboration avec tous pour une transition inclusive et apaisée.

Au sortir de la rencontre qui a duré 45 minutes, la coalition des partis politiques composée au total de 89 formations politiques, a par la voix de sa porte-parole, Dr Makalé Traoré, parlé de la nécessité de mettre en place un cadre de dialogue entre les autorités de la transition et les partis politiques.

« Nous avons exprimé nos préoccupations autour du processus électoral, autour de la constitution, de la durée de la transition, du chronogramme et surtout, la nécessité de mettre en place un cadre de dialogue avec les partis politiques. La transition est éminemment politique. Notre volonté, c’est que cette transition soit réussie et que ça soit la dernière transition que la Guinée connaisse, mais cela va dépendre de la volonté des partis en présence notamment des autorités en incluant dans le cadre de ce dialogue, la classe politique qui ne demande que cela. Nous avons des commissions en place qui travaillent sur la constitution, le code électoral, l’organe de gestion des élections, le fichier, le chronogramme et la réconciliation nationale. Nous sommes en train de finaliser des propositions concrètes pour accompagner la transition. Cette transition ne peut pas se passer sans la contribution de la classe politique. C’est ce que nous avons expliqué à NDI qui nous a remercié, qui nous a écouté avec beaucoup d’attention et qui est prêt à s’impliquer dans ce processus pour que nous puissions le réussir. Voilà ce que nous leur avons dit, notre disponibilité. Ce pays a beaucoup souffert de recommencements. Nous souhaitons que cette fois-ci, la transition se passe dans de bonnes conditions et qu’elle aboutisse justement à des élections dont les résultats seront acceptés. Et pour cela nous avons insisté sur la nécessité de digitaliser notre processus électoral. Beaucoup de choses ont été faites mais c’est vrai que nos élections finissent toujours mal, parce que justement le fait qu’il n’y ait pas cette digitalisation qui permette une remontée automatique des informations. Ceci pose problème et nous devons nous activer à travailler dessus. NDI a promis d’accompagner dans ce sens et va continuer ses rencontres et donc nous restons à l’écoute », a-t-elle souligné.

Maciré Camara