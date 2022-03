Dr Makan Doumbouya aux commandes de l’INS : « la production régulière et à temps des statistiques fiables est indispensable… »

Nommé récemment par le président de la transition au poste de Directeur général de l’institut national de la statistique (INS), Dr Makan Doumbouya a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi 21 mars 2022. C’était dans les locaux du département en charge de l’Economie, des Finances et du Plan sous la supervision du secrétaire général dudit département qui avait à ses côtés plusieurs cadres et invités de marque.

Dans son intervention de circonstance, le nouveau patron de l’INS a tout d’abord remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour sa nomination à ce poste stratégique dans le développement d’un pays. Il a par la même occasion apprécié ses collaborateurs de la Banque Centrale de Guinée (BCRG) en ces termes :

« Vous comprendrez toute l’émotion que je ressens en ce moment. Je voudrais vous dire combien je suis fier des actions que nous avons menées ensemble dans le cadre des réformes monétaires mises en œuvre depuis 12 ans dont : la conception et la mise en œuvre avec succès du projet d’amélioration des statistiques de la balance des paiements ; la conception du modèle de prévision et d’analyse de politique économique qui constitue aujourd’hui le principal outil d’analyse du comité de politique monétaire ; la mise en place de l’indice du chiffre d’affaires des entreprises ; l’élaboration du bulletin mensuel d’informations et des statistiques ; la réalisation de plus d’une dizaine de travaux d’études et de recherche pour aider les autorités à la prise de décision ; la conception de plusieurs modèles de prévision de court terme de l’inflation et des agrégats monétaires. »

Poursuivant, il dira que « la production régulière et à temps des statistiques fiables est indispensable pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est cruciale pour assurer le suivi et l’évaluation de ces politiques. Elle permet la prise des décisions des pouvoirs publics et des responsables d’entreprises. C’est pourquoi je voudrais vous assurer de mon engagement total à accompagner les autorités du pays dans leur noble et exaltante mission, celle de faire de la Guinée un pays de confiance vis-à-vis de nos partenaires au développement et de transparence vis-à-vis du reste du monde, en contribuant à l’amélioration de la production statistique aussi bien en termes de qualité que de couverture. Cette ambition qui m’anime, devrait permettre à la Guinée de disposer de statistiques fiables et conformes aux standards internationaux », dira-t-il.

A l’en croire, le parachèvement des reformes institutionnelles du système statistique national ; l’amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique ainsi que de l’utilisation des technologies de l’information et de communication ; le renforcement des capacités du personnel et la modernisation des infrastructures statistique figurent parmi les actions qu’il compte engager avec l’ensemble du personnel de sa direction.

Quant à ses objectifs à court et moyen termes, il affirme qu’ils consisteront à rendre autonome l’équipe en charge de la production des comptes nationaux ; accélérer la migration des comptes nationaux vers le système de comptabilité nationale 2008 ; élaborer les indices régionaux des prix à la consommation ; renforcer le suivi de l’activité économique, à travers des enquêtes périodiques sur les entreprises ; renforcer l’effectif du personnel parmi tant d’autres.

Youssouf Keita

+224 622285400