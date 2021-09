Dr Makanéra rejette avec force la charte du CNRD : “elle exclut certains”

Dans l’émission ‘’Rien à cacher’’ d’Evasion TV, Dr Alhassane Makanéra Kaké, éminent professeur de droit et spécialiste des Finances publiques, dit avoir honte par rapport à la charte de la transition publiée par le CNRD. Selon lui, cette charte est une honte pour les juristes guinéens, tant sur la forme, la procédure que sur le fond.

« Cette charte est une honte pour la Guinée, tant pour la forme, la procédure et le fond. Elle contredit l’engagement pris par le CNRD concernant l’inclusion de tous les Guinéens alors que la charte exclut certains. En ce qui concerne la forme, il est dit : “nous “. Je me demande si c’est un juriste qui a fait ce travail, car on ne dit pas ‘’nous’’ car elle engage la responsabilité du président de la transition. Alors, l’on devrait dire “je”.

Ce qui est pire dans tout ça, c’est le président de la transition qui a promulgué la charte avant sa prise de fonction alors que la charte devrait être promulguée après le serment du président », soutient Dr Makanera.

Et de conclure en ces termes : « je comptais beaucoup sur cette charte, je ne voulais pas qu’on revienne à la même chose. Je ne voulais pas qu’on ait une charte octroyée. Je préfère une négociation sans solution qu’une solution sans négociation. ».

Moussa Oulen Traoré