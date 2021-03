Dr Manizé Kolié : ”il y a 2632 pharmacies qui ne sont connues ni d’Adam ni d’Ève au Ministère de la Santé”

Invité vendredi 12 mars 2021, chez nos confrères de Djoma TV dans l’émission “On Refait le Monde”, le Secrétaire Général du Syndicat des Pharmaciens et Officines Privées de Guinée (SYPHOG), a saisi cette occasion pour parler des dangers liés aux médicaments importés en Guinée, estimant que “les gens osent marcher sur les cadavres pour se faire de l’argent”

D’abord pour commencer, cet homme de la médecine déplore le fait que la Guinée, avec une faible population estimée à 12 millions d’habitants, possède aujourd’hui plus de 100 sociétés grossistes. « J’ai reçu un Indien qui m’a dit que 80% des médicaments qui tombent en Guinée, c’est faux. Et l’OMS a fait un calcul sur l’Afrique, 1 médicament sur 100 est faux en Afrique. Je suis allé jusqu’au cordon douanier au port, j’ai vu les importations de 2018, c’est plus de 20 mille milliards. Ça veut dire que c’est 600 mille milliards de médicaments qui circulent, que nous consommons sans nous rendre compte. », déplore Dr Manizé

À l’en croire, la Medicrime est aux aguets et bientôt la chasse aux médicaments contrefaits sera lancée. « La Guinée a la plus lourde nomenclature au monde, parce qu’on a ouvert toutes portes et fenêtres. C’est devenu la poubelle du monde, tout le monde vient vendre n’importe quoi ici…Il y a un peu plus d’un (1) an, nous avons commandé la cartographie des pharmacies de la ville du Grand Conakry, pour voir quelles sont les pharmacies qui fonctionnent. On s’est rendu compte qu’il y a 2632 pharmacies qui ne sont connues ni d’Adam ni d’Ève au ministère de la Santé et elles sont gaillardement installées. Bientôt, c’est les premiers appâts de la Brigade Medicrime. », annonce ce pharmacien.

Mamadou Yaya Barry