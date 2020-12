Dr Mauro, pas invité à l’investiture d’Alpha Condé : ‘’la déclaration de Kiridi m’a beaucoup gêné’’

Le président Alpha Condé, vainqueur de la présidentielle du 18 octobre dernier avec 59,50% des suffrages a été investi mardi 15 décembre dernier pour un troisième mandat à la tête du pays. Cette cérémonie de prestation de serment s’est déroulée au palais Mohammed V de Conakry, où plusieurs chefs d’Etat africains y ont pris part, ainsi que les candidats malheureux à cette élection, notamment l’économiste Dr Ousmane Kaba du PADES, Makalé Camara du FAN ou encore Dr Faya Millimouno, président du bloc libéral et membre du FNDC. Par contre, Dr Mauro Mandjouf Sidibé, leader du parti AFC (Alliance des forces du changement) et également perdant à la dernière présidentielle, n’était pas présent à la cérémonie.

Si j’avais reçu la carte j’aurais répondu. Ne serait-ce que par courtoisie, j’aurais répondu par oui ou par non, mais j’aurais répondu quand même. Je me suis dit deux choses : soit Monsieur Kiridi a menti ou que la commission d’organisation de cet évènement qu’ils ont préparé depuis plusieurs semaines a été incapable d’acheminer toutes les cartes à temps

Dans un entretien qu’il a accordé vendredi à Mediaguinee, à Kankan, Dr Sidibé justifie son absence par le fait qu’il n’a pas été invité.

« Je n’ai pas reçu de carte d’invitation pour cette cérémonie. La déclaration de Monsieur Kiridi Bangoura m’a beaucoup gêné, parce qu’il avait dit sur les ondes des médias que tous les candidats en lice ont été invités, donc mon absence peut faire croire à une indifférence si ça c’était vrai. Mais ce qui est sûr, si j’avais reçu la carte j’aurais répondu. Ne serait-ce que par courtoisie, j’aurais répondu par oui ou par non, mais j’aurais répondu quand même. Je me suis dit deux choses : soit Monsieur Kiridi a menti, ou que la commission d’organisation de cet évènement qu’ils ont préparé depuis plusieurs semaines, a été incapable d’acheminer toutes les cartes à temps. », déplore le gynécologue.

Si les gens qui sont autour de lui [chef de l’Etat] ne sont pas capables de distribuer correctement des cartes à temps pour une cérémonie de cette envergure, il serait très difficile de pouvoir gouverner autrement les affaires du pays avec ces mêmes personnes.

Pour lui, il a pu être sous-estimé puisqu’il se trouve à l’intérieur du pays. Il appelle le chef de l’Etat à revoir son entourage s’il veut gouverner autrement la Guinée : « On peut penser aussi qu’étant à Kankan, on n’a pas accordé beaucoup d’importance à ceux qui étaient dans les régions, je me dis que le président élu doit tenir compte de ça comme un avertissement s’il veut gouverner autrement, que les gens qui sont autour de lui s’ils ne sont pas capables de distribuer correctement des cartes à temps pour une cérémonie de cette envergure, il serait très difficile de pouvoir gouverner autrement les affaires du pays avec ces mêmes personnes. », met-il en garde.

A noter que Dr Mauro Mandjouf Sidibé a terminé 10è sur 11 candidats au scrutin présidentiel du 18 octobre dernier avec plus de 10 362 voix soit 0,25% des suffrages.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan