Dr Mauro s’exprime sur la hausse du prix du carburant : ‘’le moment n’a pas été bien choisi’’

L’augmentation du prix des produits pétroliers dans toutes les stations services du territoire national guinéen continue de faire couler encre et salive à travers le pays. Dans la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande ville de Guinée, après les citoyens et quelques hommes politiques de l’opposition, c’est Dr Mauro Mandjouf Sidibé, candidat malheureux du parti AFC à la dernière élection présidentielle qui a réagi par rapport à cette actualité qui a tant défrayé la chronique.

Selon lui, le moment est mal choisi surtout avec le Coronavirus qui est encore présent dans le pays : « On nous a annoncé brutalement l’augmentation du prix du carburant. Moi je me dis que le moment n’a pas été bien choisi. On est en plein hivernage où les conditions sont difficiles, il y a la pandémie, qu’on augmente le prix du carburant en disant qu’on est en train de suivre le coût du pétrole, ça m’étonne », a-t-il dit avant de laisser entendre :

« Ce que j’ai constaté, c’est que les augmentations se font toujours après les périodes électorales comme par hasard, je ne sais pas pourquoi. Donc dire qu’on suit les prix dans les autres pays, ceci cela, je sais qu’à Dakar, c’est autour de 13 000 fg le litre du carburant. Mais lorsqu’on prend la valeur de l’argent et le pouvoir d’achat d’un sénégalais ou même le salaire d’un fonctionnaire sénégalais, il gagne un peu plus que nous, c’est là le problème. On ne peut pas s’aligner derrière des gens alors qu’on ne gagne pas comme eux. »

Au lendemain de cette augmentation, c’est l’envol du coût du transport interurbain qui s’en est suivi surtout dans la capitale Conakry. Chose qui a suscité la réaction des responsables du syndicat des transporteurs, qui ont sommé les conducteurs de taxi à ne récupérer que 1 500 fg au lieu de 2 000 fg par tronçon. Une décision qui a vivement été contredite avec une grève générale qu’ils (conducteurs) ont déclenchée à Conakry. Dr Mauro trouve cette démarche des conducteurs de taxi complètement logique, en se basant sur l’augmentation de plus 20% du prix du litre de carburant à la pompe.

« Comment peut-on dire qu’on va faire une telle augmentation et que ça ne se répercute pas sur le papier de la ménagère. Comment peut-on faire une telle augmentation et dire aux conducteurs de taxi de ne pas augmenter les prix. Soyons logique, les conducteurs fixent leur prix en fonction du prix du carburant. Si ce facteur augmente, c’est difficile pour eux de ne pas augmenter. Il fallait prévoir d’autres mesures d’accompagnement pour ça. »

Pour dorénavant ne pas créer de trouble, Dr Mauro Mandjouf Sidibé gynécologue accoucheur et homme politique du pays, propose d’abord la mise en place d’une campagne de sensibilisation afin que les décisions soient mieux digérer par ma population.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

