Dr Mohamed Diané à Kankan : ‘’on doit tout faire pour que le RPG ne finisse pas comme le PDG et le PUP’’

Après être sorti vainqueur de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, avec plus 59% des suffrages valablement exprimés, le parti au pouvoir, le RPG Arc-en ciel, a organisé une assemblée générale, hier lundi 11 janvier 2021 à son siège sis au quartier Météo, dans la commune urbaine de Kankan. Le but de ce grand rassemblement était de remercier les militants, militantes et sympathisants du RPG en Haute Guinée, pour leur grande participation à la victoire de leur champion, le Pr Alpha Condé, lors du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier mais aussi du double scrutin référendaire et législatif du 22 mars 2020.

Plusieurs hauts cadres venus de la capitale Conakry ont pris part à cette assemblée, avec à leur tête Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, accompagné de la ministre de l’Enseignement technique, Zénab Dramé « Nabaya ». Dans son discours de circonstance, Dr Mohamed Diané a tenu à rappeler aux militants les efforts qu’ils ont fournis avant de les remercier en ces termes: « Le président me charge de vous dire qu’il est content de vous. En 2020, trois élections ont été organisées en Guinée, à savoir le référendum, les législatives et la présidentielle. Vous savez tous dans quelles conditions se sont passées ces élections. On a dit que vous ne soutenez plus le RPG parce qu’il n’a pas travaillé. Mais après toutes ces diffamations, vous les militants, vous avez honoré le RPG. Pendant toutes ces trois élections, le RPG a toujours franchi la barre des 90% en Haute Guinée. Cela montre que vous êtes dignes et que vous tenez vos promesses. C’est pour cela que le professeur Alpha Condé nous a délégués pour venir vous remercier, vous les militants et militantes de Kankan. Vous avez honoré le parti, vous avez honoré Alpha Condé. », a-t-il dit.

Une question reste jusqu’à présent en suspens dans la tête des leaders du parti jaune. Comment sera le RPG après Alpha ? Dr Mohamed Diané appelle les militants à user de toute leur force pour ne pas que leur parti finisse comme les deux précédents partis présidentiels, à savoir le PDG et le PUP.

« Dans ce premier mandat de la quatrième République, beaucoup de travail doit être fait par le Professeur. Ces travaux ne peuvent pas être accomplis si les capacités du parti ne sont pas renforcées. On doit tout faire pour que le RPG ne finisse pas comme le PDG. Le président Ahmed Sékou Touré s’est beaucoup battu pour la Guinée et l’Afrique, mais lorsqu’il est mort tout le monde sait aujourd’hui comment est le parti PDG. Après Sékou Touré, Lansana Conté aussi est venu avec le PUP. En ce moment tout était PUP, il n’y a pas de choses que les militants du RPG n’ont pas subies avec le PUP. Mais le Général Conté est mort et le PUP est presque fini. Le Professeur Alpha Condé a dit au début de son combat qu’il veut que le RPG soit comme l’ANC, le parti de Nelson Mandela en Afrique du Sud, pour que le jour où il ne sera plus là, que les jeunes et les femmes du RPG soient là pour montrer que le RPG ne peut pas mourir. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

TEL : 623 77 06 09