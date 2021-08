Dr Mohamed Diané assume les fonctions de Premier ministre par intérim en l’absence de Dr Kassory en deuil (Communiqué)

A l’occasion du décès de la fille du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana aux Etats Unis, Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat, chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, assume les fonctions de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, par intérim. C’est un communiqué de la Présidence de la République qui l’a annoncé ce dimanche 22 août 2021, à la télévision nationale.

Monsieur le Président de la République, son Excellence, Professeur Alpha Condé, réitère ses sincères condoléances au Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, proche collaborateur à lui, et son dévoué jeune frère, suite au décès de sa fille aînée, Madame Donzo Zenab kassory Fofana. Il exprime, à nouveau, à toute sa famille sa compassion et son soutien dans ce moment pénible.

Monsieur le Président de la République, pendant l’absence du Premier Ministre pour des raisons de famille et jusqu’à son retour, a décidé que Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat, chargé des affaires présidentielles, ministre de la défense nationale, assume les fonctions de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, par intérim.

Fait à Conakry le dimanche 22 Août 2021

La Présidence de la République

