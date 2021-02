Dr. Mohamed Diané : ‘’je sais que je peux compter sur des cadres compétents, des officiers dévoués…’’

Les personnels du ministère de la Défense nationale ont présenté ce matin leurs vœux de plein succès à Dr. Mohamed Diané suite à sa reconduction par le président de la République à la tête du département. Le ministre d’Etat, dans l’humilité qu’on lui connaît, a dédié l’honneur qui lui a été fait à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Mots de remerciements…

« Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et grades, tout protocole observé

Je vous remercie très sincèrement de la mobilisation spontanée de ce matin et des mots de félicitations que vous venez de m’adresser à travers votre porte-parole, le Général Directeur de Cabinet.

Tout d’abord, j’exprime toute ma gratitude à SEM le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, de m’avoir renouvelé sa confiance pour diriger ce département si stratégique et qui est la colonne vertébrale de notre Nation.

A mon tour, la main sur le cœur, je vous dédie cet honneur fait à ma modeste personne, car en réalité, le mérite vous revient, vous qui m’avez accueilli ici à bras ouverts en janvier 2016 et qui, avec courage, détermination, discipline et loyauté vous contribuez à l’atteinte des objectifs que le Chef Suprême des Armées nous a assignés.

Chacun, individuellement, a donné du sien, pour la réussite collective de notre mission commune : la défense de l’intégrité du territoire, la sécurité pour tous et par conséquent le développement harmonieux de notre pays. C’est sans doute ce travail d’équipe que le Président de la République, le Pr. Alpha Condé a récompensé.

Je mesure ainsi le poids des responsabilités et les défis qui nous attendent pour honorer cette confiance renouvelée. Heureusement, je sais que je peux compter sur des cadres compétents, des officiers dévoués et intègres ainsi que sur des hommes et des femmes aguerris, prêts à servir la patrie avec amour.

Pour ce faire, je vous demande de redoubler d’efforts dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes, parce que l’obligation de résultats est un impératif dans la vision du chef de l’Etat de « Gouverner autrement ». Ceux qui ne maintiendront pas le rythme n’auront pas le droit de perturber notre marche victorieuse !

Les Forces de défense et de sécurité ont un rôle primordial à jouer dans la consolidation de nos acquis dans tous les domaines.

Comme j’ai eu à l’instruire au Cabinet ici même en début d’année, j’attends incessamment que me soient déposés pour amendements et validations, les premiers projets bancables dans le cadre du début d’exécution de Loi de Programmation Militaire 2021-2026. Il faut éviter tous retards de démarrage qui risqueraient malheureusement de compromettre la suite de la mise en œuvre de la Loi. Encore une fois, j’attache du prix au respect de ces instructions.

Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang;

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé me charge de vous transmettre ses chaleureuses et sincères félicitations pour le travail accompli ces dix dernières années dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Le nouveau mandat qui commence étant celui de la prospérité partagée, le gouvernement, dans la limite de ses moyens, continuera de s’investir pour l’amélioration des conditions de travail et de vie de tous les militaires. Pour que l’armée guinéenne, fierté de tout un peuple, puisse poursuivre sa modernisation dans la discipline qui la caractérise.

Je vous remercie ! »