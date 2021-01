Dr. Mohamed Diané : ‘’nous ne devons pas baisser la garde. La quiétude et la protection des populations sont primordiales…’’

Ce jeudi 7 janvier, la salle des banquets du ministère de la Défense nationale a servi de cadre à la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an des personnels au ministre d’Etat Dr. Mohamed Diané. En présence des organismes de commandement, de la hiérarchie militaire, de nombreux cadres civils et militaires, le chef du département a félicité et remercié les Forces armées guinéennes pour leur bravoure dans la défense de la patrie et des populations.

Discours de circonstance…

« Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et grades, tout protocole observé

Avant tout propos, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour sa Miséricorde et Sa Bonté de nous avoir permis de nous retrouver en ces instants, après une année 2020 particulièrement difficile, marquée notamment par une pandémie qui a endeuillé de nombreuses familles.

C’est le lieu et le moment de m’incliner avec vous devant la mémoire de tous nos illustres disparus dans diverses circonstances au cours de l’année écoulée. Que la terre de Guinée qu’ils ont servi avec dévouement leur soit légère.

Je profite de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades…

Mesdames et Messieurs ;

Je vous remercie du fond du cœur des souhaits aimables que votre Porte-parole vient de formuler à mon endroit. En retour, je vous présente mes vœux sincères de très bonne et heureuse année 2021, à vous individuellement ainsi qu’à vos familles respectives. J’adresse les mêmes vœux à tous les militaires guinéens, où qu’ils se trouvent sur le territoire national ou en mission à l’étranger.

Je souhaite que l’année nouvelle nous apporte la paix, la santé et la longévité afin que nous puissions continuer de bâtir, chacun à son niveau, l’édifice commun : la Guinée de nous tous !

Bien que 2020 ait été une année particulière à bien des égards, je suis heureux de constater que le ministère de la Défense nationale a pleinement rempli ses missions en exécutant correctement son programme de travail conformément à nos prévisions et aux orientations données par le Président de la République, le Pr. Alpha Condé.

Malgré les menaces de tous ordres, les Forces armées guinéennes ont professionnellement joué leurs rôles dans la défense de l’intégrité du territoire, de la sécurisation des populations et de leurs biens tout en participant de façon active au développement socio-économique du pays.

Grace à l’implication de tous, à l’esprit républicain de chacun, la Guinée est sortie victorieuse de trois élections majeures durant l’année écoulée, renforçant ainsi son ancrage démocratique, gage d’un avenir radieux profitable à tous les Guinéens.

Au nom de SEM le Président de la République, Chef Suprême des Armées, j’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité qui ont, avec courage, discipline et loyauté, assuré de façon remarquable la sécurité de notre pays, en sauvegardant la paix et la quiétude sans lesquelles aucun progrès n’est possible.

C’est un réel motif de satisfaction pour tous les Guinéens, fiers de leur armée nationale, au service du peuple.

C’est justement pour doter notre vaillante armée des moyens nécessaires à sa modernisation continue que le Chef de l’Etat s’est personnellement impliqué dans la récente relecture de la Loi de Programmation Militaire, arrivée à échéance en décembre dernier. L’adoption par l’Assemblée nationale de la LPM 2021-2026, mieux adaptée au contexte actuel et aux défis futurs, augure à n’en pas douter, d’heureuses perspectives pour notre armée.

Je puis vous assurer que le Président de la République est totalement mobilisé pour accompagner le ministère de la Défense nationale dans l’application judicieuse de la Loi de Programmation Militaire après sa très prochaine promulgation. C’est pourquoi, je demande aux services compétents concernés de se mettre au travail sans délais pour présenter, dès le premier trimestre 2021, de solides projets bancables en vue de leurs financements et réalisations dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. J’instruis la direction du Cabinet à prendre toutes les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs.

Mesdames et Messieurs,

Avec l’appui de tous nos partenaires, auxquels j’adresse ici mes vifs remerciements, nous devons consacrer l’année 2021 au renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées afin qu’elles répondent mieux aux exigences sécuritaires de l’heure.

Mes pensées vont évidemment à notre contingent déployé sous bannière onusienne à Kidal au Nord du Mali qui, par sa bravoure et sa combativité sur le terrain, honore le drapeau guinéen, force l’admiration et le respect de tous, en défendant la liberté pour construire la paix dans ce pays frère. J’adresse mes vœux de succès à tous nos intrépides soldats engagés dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde.

Tout en renouvelant les félicitations et les encouragements du Président de la République, le Pr. Alpha Condé à tous les personnels du ministère de la Défense nationale et des organismes de commandement pour le travail accompli ces derniers temps, je rappelle néanmoins que le risque zéro n’existe pas. Par conséquent, nous ne devons pas baisser la garde. Nous sommes les garants de la stabilité de notre pays, en tous temps et en tous lieux. La vigilance doit être renforcée sur toute l’étendue du territoire national et particulièrement le long de nos frontières. La quiétude et la protection des populations sont primordiales.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Je vous remercie ! »