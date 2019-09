Dr. Mohamed Diané tient meeting à Siguiri et avertit : ‘’nul n’a le titre foncier de la Guinée dans ses tiroirs…’’

Rentré fraîchement de Moscou, le ministre de la défense nationale et Haut responsable du parti au pouvoir Dr Mohamed Diané a présidé un imposant meeting à Siguiri, fief traditionnel du pouvoir au cours du quel il a déclaré que « nul n’a le titre foncier de la Guinée dans ses tiroirs »…

Messieurs les ministres

Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique et du comité central

Mesdames et Messieurs les responsables politiques de la coordination de la Haute Guinée, des sections, des sous sections et des comités de base ;

Mesdames et Messieurs, chers militantes et militants

C’est un avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous ce matin, pour vous remercier très sincèrement de votre grandiose mobilisation. Démontrant ainsi votre indéfectible attachement au Rassemblement du peuple de Guinée ainsi qu’à son fondateur, notre bien aimé président Alpha Condé. Votre mobilisation démontre si besoin en est (mais en réalité toute la Guinée et l’Afrique le savent) que Siguiri reste et demeure la capitale incontestée de notre grand parti, le bastion imprenable de notre formation politique.

En venant ici, nous n’avons donc pas besoin de nous creuser les méninges pour vous tenir de grands discours : le seul fait d’être parmi vous en ces instants est une façon symbolique de continuer d’écrire en lettres capitales, la glorieuse histoire démocratique de notre parti et de notre pays.

Depuis le début des années 90, Siguiri et les Siguirinka ont épousé la démocratie prônée par le Rpg et ont décidé unanimement d’offrir leurs cœurs au Pr. Alpha Condé, bien avant son retour triomphal au bercail en mai 1991. Ni les tueries, ni les intimidations, ni les brimades, ni les tentatives de corruption, ni la violence, ni les calomnies et les médisances, encore moins la désinformation de tous genres à l’intérieur et à l’extérieur du pays, n’ont eu raison de votre détermination durant toutes ces années. Vous êtes chers camarades, les exemples concrets et vivants du véritable militant. Celui qui s’engage avec conviction, force et courage et qui s’investit sans relâche comme vous le faites, sans rien attendre en retour.

C’est pourquoi, le président Alpha Condé, très satisfait du soutien que vous lui accordez depuis toujours, me charge de vous transmettre ces chaleureuses félicitations tout en vous garantissant de sa ferme volonté de continuer son noble combat pour l’émergence économique non seulement de toute la Guinée, mais aussi et surtout de Siguiri comme moteur du développement économique et culturel de la région.

Les bases de ce progrès économique et social sont déjà visibles çà et là à travers de nombreuses réalisations effectuées ces dernières années dans les villes et dans les villages à travers tout le pays ainsi qu’à Siguiri. Mais puisque le Rpg est un parti d’avenir, je vous le dis haut et fort, ici plus qu’ailleurs, que nous ne nous arrêterons pas en si beau chemin. Tant que les Guinéens nous accorderont leur confiance et leurs suffrages, nous répondrons présents à l’appel de ce peuple fier en qui nous tirons notre légitimité.

N’acceptez surtout pas de vous laisser distraire par des vendeurs d’illusions en perte de vitesse qui se sont accaparés dans un passé pas si lointain, à travers une complicité passive ou active, de notre victoire en annulant de façon flagrante et honteuse nos votes dans cette même ville de Siguiri ainsi qu’à Kankan et qui n’ont absolument rien fait, sur le terrain, de ce hold-up électoral, sinon que d’appauvrir les Guinéens. J’ai la ferme conviction que vous leur barrerez démocratiquement la route en continuant à soutenir vigoureusement le programme de société du Rpg-Arc-en-ciel et de son fondateur, le Pr. Alpha Condé.

A cet effet, je vous demande, au nom de notre champion, de redoubler de vigilance et d’engagement militant afin que nous sortions largement victorieux lors des prochaines échéances électorales. Nous avons la capacité, l’expérience et les moyens humains de réaliser nos ambitions car les Guinéens, reconnaissants des progrès accomplis depuis 2011 dans tous les secteurs de la vie de la nation, nous soutiennent et nous soutiendrons.

C’est pourquoi je vous demande chers militantes et militants, de ne pas renoncer à vos droits légitimes de décider de vous-mêmes de l’avenir de notre pays que nous avons en partage. Ne l’oubliez pas : nul n’a le titre foncier de la Guinée dans ses tiroirs et nul n’a donc le droit de vous intimider ou de vous menacer. Nous sommes les artisans et les sentinelles de la démocratie guinéenne. Nous le resterons pour toujours car nous ne sommes pas de ceux qui ont attendu leur renvoi d’un quelconque gouvernement pour découvrir les valeurs et les vertus de la démocratie. Au contraire, ces valeurs cardinales font partie intégrante de notre ADN.

Vive le Rpg Arc-en-ciel

Vive le président Alpha Condé

Vive Siguiri

Je vous remercie