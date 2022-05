Dr Morissada Kouyaté : « avec le colonel Doumbouya, nous sommes sûrs que nous poserons les bases d’un État solide »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger fait partie de la délégation gouvernementale déjà à Kankan pour le conseil interministériel et celui des ministres. Dr Morissadan Kouyaté qui foule la terre de ses ancêtres, s’est réjoui du chaleureux accueil qui lui a été réservé : « D’abord je vais remercier l’armée guinéenne pour ce vibrant accueil montrant son engagement pour les idéaux proposés par Son Excellence Monsieur le Président de transition, chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya. »

La majorité des Guinéens vivent depuis belle lurette dans la pauvreté, cette transition est donc un espoir pour ces nombreux citoyens de voir un vent nouveau souffler sur leur situation. Chose dont Dr Morissada est bien conscient : « il y a encore une portion de la Guinée où les populations ont besoin d’un changement dans tous les domaines et avec le colonel Doumbouya, nous sommes sûrs que nous poserons les bases d’un État solide pendant cette transition. Merci pour l’accueil et maintenant c’est le travail qui commence et c’est ça le plus important ».

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan