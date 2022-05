Dr Morissanda Kouyaté : « nous ne sommes pas venus à l’intérieur du pays pour une campagne politique, ni électorale »

Après N’Zérékoré où ils ont tenu pour la première fois un conseil de ministre à l’intérieur du pays, les membres du gouvernement de transition à l’exception d’Abbé Sylla, le ministre de l’Energie, sont arrivés à Kankan le week-end passé, dans la soirée. Ce lundi 30 mai 2022, ils ont démarré des activités pour lesquelles ils sont dans le Nabaya.

Si certains acteurs politiques voient comme une campagne l’immersion des ministres dans le pays profond, Dr Morissanda Kouyaté, lui donne toute une autre version.

« Nous sommes ici en mission du CNRD et de son président, le Colonel Mamady Doumbouya, pour prendre contact avec les populations, les écouter et savoir exactement les priorités parce que vous savez que nous sommes un gouvernement de transition. Donc, nous ne sommes pas là pour l’éternité. Nous sommes là pour 36 mois. Nous ne sommes pas venus à l’intérieur du pays pour une campagne. Nous ne sommes pas en campagne politique, ni électorale. Nous sommes en campagne de travail. Quand les politiciens viendront, ils feront pour eux », a déclaré Docteur Morissanda Kouyaté.

Le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger rassure tout de même que les préoccupations des populations seront prises en compte à l’issue de ce séjour de travail.

« Après cette mission, nous nous attendons à une clarification de nos interventions au lieu qu’on essaye d’embrasser beaucoup de choses à la fois, nous allons nous concentrer sur l’essentiel. Mais la Guinée est un pays qui est totalement en retard. On ne peut pas tout faire, si on fait tout, ça prendra trop de temps, mais l’essentiel, c’est la population, c’est pourquoi nous sommes partis dans les plus petits villages ».

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan