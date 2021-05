Dr Moustapha Sangaré, nouveau recteur de l’Université de Kankan : ‘‘je remercie le président de la République’’

Suite à un décret présidentiel lu ce jeudi soir 27 mai 2021 sur les ondes des medias d’Etat, un nouveau recteur a été nommé à l’université Julius Nyerere de Kankan. Il s’agit de Dr Moustapha Sangaré, chef du département de Chimie qui est désormais le nouvel homme fort de cette institution. Très ému, cet homme de 61 ans remercie le chef de l’Etat pour cette confiance placée en lui.

« Je ne peux qu’être content aujourd’hui, parce que le temps est venu d’aller tirer les cadres cachés dans les profondeurs, donc je ne peux que remercier le bon Dieu, remercier le président de la république, remercier toutes les autorités qui ont contribuer a ma nomination et surtout remercier les étudiants et les étudiantes de l’université de Kankan », dira t-il.

C’est un ouf de soulagement pour les étudiants sortant de la 11ème promotion du système LMD, qui peuvent désormais espérer obtenir leurs diplômes. Cependant, leur président invite le nouveau recteur à se mettre à la tache.

« Nous sommes satisfaits à moitié et nous pensons que cette nomination va être un ouf de soulagement non seulement pour nous mais aussi pour nos jeunes frères de la douzième promotion, nous attendons du recteur et de toute son équipe l’organisation dans un bref délai de la remise de nos diplômes », a laissé entendre Youssouf Tarek Oulare.

Joie et satisfaction, ce sont les sentiments qui animent les étudiants et les enseignants de l’université de Kankan vis-à-vis de cette nomination.

« C’est un sentiment de joie et de satisfaction parce que l’université Julius Nyerere de Kankan est restée longtemps sans recteur, c’était une chose vraiment déplorable pour le pays mais je suis content et satisfait », a dit Sory Camara étudiant au département GEA avant de laisser la parole a Karamo Conde, un enseignant au département de Sociologie.

« Particulièrement je suis animé d’un sentiment de réconfort et de joie au regard de la nomination de ce nouveau recteur. C’est un de nous, c’est un enseignant chercheur qui a fait toute sa carrière ici, il est sensé connaitre toutes les difficultés et les réalités du campus, donc nous espérons que l’institution va retrouver sa place d’antan au niveau du système éducatif guinéen. »

A rappeler que Dr Moustapha Sangaré marié à trois femmes et père de neuf enfants, remplace a ce poste Dr Sékou Kaba décédé au mois de juillet dernier.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan