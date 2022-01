Dr Oumar Diouhé prend les rênes de la DNPM : ‘’pour jouer pleinement son rôle, cette direction ne saurait évoluer en vase clos’’

Nommés récemment à la tête de la direction nationale de la pharmacie et du médicament au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Oumar Diouhé Bah et son adjoint ont été officiellement installés ce mardi 18 janvier 2022, dans leurs fonctions respectives.

C’était dans les locaux de ladite direction sous la présidence de l’inspecteur général du Ministère, Dr Moussa Konaté qui avait à ses côtés plusieurs dont le Directeur national sortant, Pr Falaye Traoré et son adjoint sortant, amis et connaissances des nouveaux promus.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur national sortant a remercié l’ensemble de ses collaborateurs qui, selon lui, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour l’aider à obtenir quelques résultats.

« C’est l’occasion pour moi de saluer très sincèrement, tous mes collègues de cette direction pour m’avoir soutenu pendant quatre (4) ans. Et c’est grâce à eux que tout ce qui a été fait ici, a été possible. Je me suis rendu compte pendant des années que c’est l’union qui fait la force. Chaque que nous avons été confrontés à des défis majeurs dans ce service, j’ai dû faire appel à tous les collègues du service, et ces défis ont été relevés (…) Je vous conseille en toute honnêteté de tendre la main aux travailleurs que vous trouvez ici. En travaillant avec eux, vous allez avancer. Mais si vous travaillez seul, vous n’avancerez pas et la direction n’avancera non plus. Et la direction nationale de la pharmacie est l’une des directions fortes du Ministère de la Santé », dira entre autres Pr Falaye Traoré.

Prenant la parole, Dr Diouhé n’a pas manqué de mot pour exprimer sa gratitude aux nouvelles autorités, à leur tête le Colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en lui pour occuper ce poste stratégique.

« Comme vous le savez, les autorités de la transition guinéenne accordent une attention particulière au secteur de la pharmacie et du médicament qui joue un rôle essentiel. Et je puis vous rassurer, durant le temps que je serai à ce poste, j’essaierai du mieux que je pourrais à traduire en actes concrets les engagements du gouvernement dans le domaine de la pharmacie et du médicament dans l’intérêt supérieur de la nation. C’est le lieu pour moi de rappeler, si besoin en était que la chaine du médicament est encadrée par des textes législatifs et réglementaires, de la production jusqu’à la dispensation voire jusqu’à la destruction des produits périmés ou hors d’usage. Toute défaillance de contrôle de cette chaine entrainera systématiquement des conséquences graves pour la santé publique.

Poursuivant, il dira que « pour jouer pleinement son rôle, cette direction ne saurait évoluer en vase clos. C’est pourquoi j’en appelle ici et maintenant, à une synergie d’actions des différentes directions du ministère de la santé sous le leadership de notre ministre, le Dr Mamadou Pèthè Diallo. Cet appel va également à l’endroit des ordres nationaux des pharmacies, des médecins, des chirurgiens-dentistes et au syndicat des pharmaciens privés de Guinée. »

Plus loin, il a salué les efforts de ses prédécesseurs pour tous les acquis obtenus, avant d’exhorter l’ensemble des travailleurs de sa direction « à œuvrer individuellement et collectivement pour faire de la pharmacie un pilier fort de notre système de santé et atteindre ainsi les objectifs qui nous ont assignés par les nouvelles autorités du pays… »

La cérémonie a pris par la remise de satisfécits aux responsables sortants de ladite direction.

Youssouf Keita

+224 622285400