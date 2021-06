Dr Ousmane Kaba : ”ce pays a suffisamment souffert de l’arbitraire”

« Tout le monde a vu les élections, comment ça se passe. Les élections ne sont ni transparentes ni crédibles », ce sont entre autres propos tenus par Dr Ousmane Kaba, président du PADES ce lundi 28 juin 2021, dans l’émission les “Grandes Gueules” de la Radio Espace Fm.

Pour justifier cela, cet opposant dira : « en réalité, les partis politiques n’ont pas les vrais scores. Donc cela n’est pas une raison de baisser les bras, on va continuer à se battre, il faut continuer à proposer et à critiquer. Et lorsqu’il y aura de nouvelles élections l’opinion guinéenne aura déjà progressé »

Quant à la question de la participation du PADES au cadre permanent du dialogue politique et social dont les travaux ont commencé il y a deux (2) semaines, Dr Ousmane Kaba a fait savoir que la question se discutera autour de la table avec la COPED, une coalition à laquelle il appartient, mais tout de même que ça ne sera pas du tout facile dans la mesure où plusieurs leaders politiques sont en détention.

« Personnellement, je suis favorable au dialogue mais il faut en préciser les conditions. Sur le plan officiel, nous attendons que notre coalition discute pour prendre une position commune sur ce dialogue, parce que vous savez le dialogue est très difficile en Guinée parce qu’une bonne partie de la classe politique est en prison déjà, ça rend les choses extrêmement compliquées. Il y a l’épée de Damoclès, les uns sont interdits de voyager, etc. Et surtout on met des gens en prison sans faire de jugement. J’ai toujours été contre cela, ce n’est pas de l’impunité qu’on veut encourager, il y a eu de la violence, je le rappelle, mais ceux qui ont été violents c’est le rôle du gouvernement, de la police, de la justice, de les identifier et de les punir. Mais on ne peut pas prendre des gens, les embastiller pendant très longtemps avec un temps de justice très long. On ne peut pas cautionner ça. Ce pays a suffisamment souffert de l’arbitraire. Je crois que c’est notre rôle de défendre ça. C’est très important. Ce n’est qu’une question de principe. Donc, c’est ça aussi qui risque d’entacher le dialogue », a-t-il fait savoir.

Mamadou Yaya Barry

