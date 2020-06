Dr Ousmane Kaba : ‘’le FNDC n’a rien à voir avec les candidatures à la présidentielle’’

Le président du parti des Démocrates pour l’espoir (PADES) Dr Ousmane Kaba reste droit dans ses bottes, il va se présenter à l’élection présidentielle de 2020. Ce, contrairement à ce que pensent certains leaders du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) qui estiment que les élections organisées à travers les lois issues de la nouvelle constitution ne devraient pas intéresser les membres du Front.

Joint ce lundi par Mediaguinee, l’ex-ministre n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour mettre les points sur les i. Son parti n’a pas à demander une permission à une structure quelconque pour décider de son avenir politique.

« Le FNDC n’a rien à voir avec les candidatures à l’élection présidentielle. L’objectif du FNDC, c’est la défense de la constitution et éviter un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé. Mais si on n’arrive pas, qu’il se présente, on ne peut pas continuer à faire le vide politique. Quand je me présente cela ne regarde que mon parti, ce n’est pas l’affaire du FNDC, il n’y a pas de permission à demander à quelqu’un. Ce qui aurait aider le FNDC c’était que les députes de ces partis-là quittent l’assemblée nationale quand j’avais quitté. Ce que je sais, ce qu’on ne va pas continuer la politique de la chaise vide », a dit Dr Ousmane Kaba. Ajoutant que le responsable des stratégies au sein du FNDC, Sékou Koundouno lui a présenté ses excuses suites à sa dernière sortie jugée ‘’ratée’’ par les militants du PADES.

Mohamed Cissé

