« Dr Sakoba et Dr Fatou Sikhé représentent pour nous les professionnels de santé des icônes » (Dr Kaba CONAPROS)

Le décret relatif au remplacement de Dr Sakoba Keita et Dr Fatou Sikhé Camara, respectivement Directeur général de l’ANSS et Directrice générale de l’hôpital national Donka, n’a pas laissé indifférents les professionnels de la santé.

Interrogé sur le sujet par Mediaguinee, Dr Abdoulaye Kaba, Coordinateur National de la CONAPROS qui n’a pas manqué de les féliciter pour service rendu à la nation, a aussi déclaré que tous les deux représentent des icônes pour le système de santé guinéen.

« Dr Sakoba et Dr Fatou Sikhé Camara représentent pour nous les professionnels de santé des icônes de notre système de santé parce qu’ils ont pu remplir leur part de contrat avec la population guinéenne. Voilà des professionnels de santé qui ont sacrifié non seulement leus temps, mais aussi leurs vies pour sauver des vies dans ce pays. Nous ne pouvons que leur rendre hommage, les remercier et les féliciter pour tout le service rendu à la nation. Vous savez, Dr Sakoba, je vous assure a pu donner la formation à plus d’une centaine de personnes qui aujourd’hui peuvent valablement assurer la relève pour notre système de santé », a-t-il déclaré.

Puis parlant de leurs remplaçants, spécifiquement de Pr Fodé Amara Traoré, Dr Kaba Abdoulaye considère qu’il sera à même de rélever le défi.

« En dehors de ça, poursuit-il, voilà deux personnalités qui sont venues pour les remplacer, il s’agit de Pr Fodé Amara Traoré, une personnalité qui aujourd’hui fait la fierté de la jeunesse au niveau de la santé. Il est un homme de défi, il se bat pour donner un souffle à notre système de santé, tout le monde connaît son intégrité par rapport à sa bonne moralité, par rapport à son esprit de développement pour faire de notre système de santé une référence non seulement dans la sous-région, mais aussi au niveau continental. Je pense que c’est la Guinée qui gagne, ceux qui sont partis, ils sont partis avec beaucoup d’honneur et ceux qui sont venus, sont venus rélever le défi que les nouvelles autorités les ont confié. C’est-à-dire le défi lié à la moralisation, le défi lié à la revalorisation et à la redynamisation du secteur de la santé en République de Guinée », a-t-il estimé.

Maciré Camara