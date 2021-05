Dr Sakoba Keïta : « on a l’opportunité d’en finir avec la Covid-19 d’ici le premier trimestre de 2022 »

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaires (ANSS), Dr Sakoba Keïta, lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 5 mai 2021, au siège national de l’ANSS à Kaloum, a invité les Guinéens à prendre les vaccins pour qu’en 2022, la République de Guinée puisse arriver à bout de cette pandémie qui continue à endeuiller des milliers de familles à travers le monde.

À l’entame de ces propos, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a lancé un appel aux Guinéens. «Chers compatriotes, aidez-nous. On a l’opportunité d’en finir avec cette maladie d’ici le premier trimestre de 2022. Si vous nous aidez, on peut finir avant. Que ce que vous devez nous faire ? L’État est en train de faire son travail. C’est vrai qu’en décembre, la Guinée a adhéré a un plan appelé Covax, l’initiative mondiale qui voulait qu’on nous donne des vaccins pour vacciner mais compte tenu de l’évolution de la maladie, ce plan-là est en cours de mise en œuvre. Il semble être lent par rapport à la vitesse de la propagation que je viens de vous dire. Parce que c’est toutes nos communes, des districts qui sont infectés. On a terminé l’année avec moins de 100 malades et à la fin du premier trimestre, on a plus de 146 personnes décédées. Est-ce que nous allons croiser les bras ? C’est ainsi qu’ils ont commencé des initiatives avec des pays qui fabriquent des vaccins. Vous avez entendu Sputnik V, Sinopharm, Sinovac qu’on a achetés et on est venu à Astrazeneca. »

Dr Sakoba Keïta de poursuivre en ces termes : « Si nous voulons que tout soit libre, vaccinons-nous. Hier, l’État s’est engagé à payer 2 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, pour accélérer la vaccination. Et bientôt ça va arriver. Et là, je vous dis si vous sensibilisez les gens et que tout le monde prenne les vaccins, tout le COVID-19 va partir […] Si nous faisons bien, nous sommes encore au 5ème mois, il reste encore 7 mois, si on arrive à faire tout ça, le premier trimestre de 2022 sera qu’un simple ratissage. En ce moment ça trouvera que nous tous on est vacciné et le risque va baisser. », a-t-il précisé.

Pour finir, il faut retenir que les sites qui abriteront cette vaccination sont entre autres : Palais du Peuple, le Centre islamique de Donka, Bluezone de Kaloum, Bluezone de Sonfonia, Bluezone de Dixinn, la Bluezone de Kagbelin, la Bluezone de Yattayah. Les sites qui seront fonctionnels le week-end là, il y a la Bluezone de Tombolia et le stade de Nongo.

Mamadou Yaya Barry

