Dr Saliou Bella reconduit à la tête de la CAMP

A l’approche de la présidentielle du 18 octobre 2020, la bataille semble rude. Chaque organisation politique joue son jeu à sa manière pour la continuité des actions du Professeur Alpha Condé à la tête de la Guinée. A la Coalition des acteurs de la Mouvance présidentielle (CAMP), un seul objectif : la réélection du chef de l’Etat pour une nouvelle mandature après ses dix ans.

Ce samedi 29 août, les membres de la CAMP fortement mobilisés, se sont concertés pour renouveler le bureau de l’organisation. Et, c’est sans doute Dr Saliou Bella Diallo, grand combattant politique, qui a bénéficié du choix des votants pour sa continuité à la tête de la Coalition des Acteurs de la Mouvance Présidentielle-CAMP.

« Je suis très heureux d’être porté une fois encore à la tête de cette grande alliance. La CAMP a été créée il y a trois ans, elle a fait son bout de chemin. Elle a eu des bilans hautement positifs, parce que la CAMP a été à la base de la création de beaucoup d’alliances, mais aussi à l’exécution de beaucoup d’activités qui ont été hautement appréciées.

Etant donné que nous devons nous préparer à nous engager dans une pré-campagne suivie d’une campagne rigoureuse, nous devons préparer notre institution à aller à ce combat politique dans la paix, l’unité et la quiétude sociale afin que nous puissions assurer à notre bâtisseur, notre candidat unique le Professeur Alpha Condé, la victoire écrasante dès le premier tour le 18 octobre 2020 », dit avec assurance le président du parti AFIA et de la CAMP.

Pour atteindre l’objectif, plusieurs activités doivent être menées tant à Conakry qu’à l’intérieur pays. Dr Saliou Bella assure que la CAMP est déjà installée dans toutes les zones de la Guinée. Ce qui explique selon lui, la tenue de cette réunion pour la redynamisation des structures à la base.

« Donc, nous venons d’assurer cette activité qui est importante. La restructuration de la CAMP avec la mise en place d’une structure dirigeante vigoureuse, rigoureuse et efficace. Les différents secrétariats qui sont au nombre de 12 sont largement étoffés et chaque secrétariat doit constituer une commission pour avoir en son sein les éléments nécessaires pour avoir des commissions assez efficaces au niveau de notre alliance. Au-dessus de ces secrétariats, il y a le présidium où il y a au-dessus de tout le monde un président d’honneur qui est El hadj Mounir Camara, conseiller politique du premier ministre… Après lui, vient le président que je suis. Ensuite, il y a le vice-président M. Mamou Mario Mara… Nous avons également des coordinateurs régionaux qui sont pétris d’engagement et de capacité. Nous comptons sur eux pour que nous puissions faire vite notre travail afin que nous soyons les premiers parmi les composantes de la mouvance présidentielle à assurer la victoire de notre candidat », a-t-il argumenté.

Enfin, le médecin de renom est revenu sur les stratégies de son organisation en ces termes « Nous allons nous déployer à travers tout le pays et nous allons, sans faire trop de tintamarre, agir efficacement dans la douceur, sans violence en contactant, à travers le porte-à-porte, le rabattage que nous allons faire au niveau de toutes les organisations au niveau des différentes circonscriptions électorales. Nous allons toucher tout le monde. Il ne faut pas égratigner la susceptibilité des gens, il faut valoriser chacun là où il est, lui faire part du bilan du Pr. Alpha Condé, ses projets pour la Guinée… C’est ce que nous allons faire avec les moyens dont nous disposons. »

