Dr Sékou Koureissy Condé : « je suis inquiet… »

En plus de son expérience et de sa grande culture, Docteur Sékou Koureissy Condé a incontestablement le leadership sur la thématique de la paix en Guinée. Avec une grande connaissance des réalités politiques de la Guinée, Docteur Condé se prête aux questions de notre rédaction…

Je suis inquiet et je me pose des questions. Par exemple, je me demande pourquoi le CNRD tient coûte que coûte à se fabriquer une opposition et à nous plonger dans un schéma de corps à corps au moment où tout peut se régler consensuellement ?



Mediaguinee: la classe politique guinéenne semble désormais divisée face à la conduite de la transition par le CNRD, qu’en pensez-vous ?

Dr Sékou Koureissy Condé : il faut se dire la vérité, la classe politique et sociale guinéenne est très majoritairement absente de la conduite de la transition et même victime de cette transition. Le constat est clair.

Que dites-vous aux quelques partis politiques et organisations qui soutiennent le CNRD ?

Comme le Parti ARENA, ils (acteurs socio-politoques) seraient inspirés de venir s’ajouter aux forces Vives de la nation pour parler de paix et renforcer les chances de la paix et de l’entente en Guinée.

Que pensez-vous de la désignation de Monsieur Ibn Chambas comme médiateur du dialogue inter-Guinéens ?

Monsieur Chambas est un Africain avant tout, un homme d’Etat Ghanéen et un homme de confiance de la communauté internationale. Le Gouvernement de la Transition n’a absolument rien à craindre avec lui, il est véridique et consensuel.

J’ai déjà travaillé avec tous les grands médiateurs attitrés sur les crises et conflits en Afrique de l’ouest. Le Mauritanien Mohamed Hacen Lebatt, l’algérien Said Djinnit, Ibn Chambas, les Guinéens Lansana Kouyaté et Fall Moustapha du Sénégal, Djibril Bassolé du Burkina Faso et quelques autres ont leurs empreintes dans la résolution des conflits en Afrique.

En tant qu’acteur connu dans la résolution des conflits en Afrique au titre du cabinet African Crisis Group, quel regard avez-vous sur la conduite de la transition guinéenne actuelle ?

Je suis inquiet et je me pose des questions. Par exemple, je me demande pourquoi le CNRD tient coûte que coûte à se fabriquer une opposition et à nous plonger dans un schéma de corps à corps au moment où tout peut se régler consensuellement ? Tout a pourtant commencé dans le grand amour. Je souhaite que l’on revienne rapidement aux fondamentaux de la transition. Le CNT, le Ministère de l’administration du territoire, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères sont les piliers d’une transition autour du Président de la transition et le Premier ministre de la transition. Ceci ne diminue en rien l’importance et la valeur des autres secteurs ministériels en termes de politiques sectorielles et de fonctionnement normal de l’état. Mais malheureusement, la CRIEF semble voler la vedette de la transition aux organes et autres instances qui devraient être les phares de cette transition. Dans une société globalement corrompue, c’est le système qu’il faut graduellement et méthodiquement changer. Pour éviter l’image et l’accusation historique de pratiquer la chasse à l’homme, il faut redonner au système judiciaire l’entièreté du droit.

Propos recueillis par Maciré Camara