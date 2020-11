Drame à Kankan : âgé de six ans, un élève de la 2è année trouve la mort dans un puits

Un élève de la 2ème année âgé d’environ 6 ans, a perdu la vie dans un puits alors qu’il cherchait à boire puisqu’il était assoiffé, apprend-t-on. Les faits se sont déroulés ce mardi matin 17 novembre 2020 au quartier Sôgbè dans la commune urbaine de Kankan.

La victime Sékouba Kébé, chercherait de l’eau pour se désaltérer après être revenu d’une marche avec ses amis dans le quartier, lorsqu’il est tombé dans le puit et y a laissé sa vie. Son ami avec qui il était, explique que c’est une heure après qu’il soit tombé dans le puits qu’il s’en est rendu compte et a alerté les gens qui sont venus repêcher le corps.

« Ce matin, nous étions partis accompagner quelque chose en ville. Quand on est revenu, il a dit qu’il a soif et je lui ai dit d’aller boire dans la jarre, mais, il s’est entêté et quand je suis revenu de la maison, j’ai vu ses paires de chaussures à côté du puits et lui il criait déjà dans le puit. C’est ainsi que j’ai alerté les gens qui sont venus, mais il a passé plus d’une heure sous les eaux avant ça », raconte l’ami de la victime.

Complètement en larme, Saran Kaba la mère de Sékouba Kébé, explique ce que représentait son fils pour elle.

« Il était tout pour moi, il faisait tout pour moi. Ce matin, j’ai quitté la maison pour le marché et on m’a appelé pour m’annoncer sa mort. Il n’aimait même pas le puits, mais c’est la volonté de Dieu qui est faite », dit cette dame qui accepte avec philosophie la mort de son enfant.

Le corps du petit a été inhumé le même jour après la prière de 14 heures, au quartier Sôgbè dans la commune urbaine de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan