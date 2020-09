Drame à Kankan : le corps d’une fillette de 5 ans repêché d’un trou au quartier Bordo

Un drame s’est produit ce lundi 14 septembre 2020 dans la commune urbaine de Kankan plus précisément au quartier Bordeaux dans le secteur 4. C’est une fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un trou dans ce quartier périphérique du Nabaya.

Famoudou Diawara, président du conseil de quartier Bordeaux rencontré ce mercredi 16 septembre 2020 par notre correspondant dans la localité, revient sur les circonstances dans lesquelles il a été informé de cette découverte macabre.

« Avant hier dans les environs de 15 heures, j’ai été informé par le chef secteur comme quoi il y a un corps qui a été retrouvé dans un trou, c’était au niveau du secteur 4, c’est une fillette de 5 ans, elle fait la maternelle », précise le premier responsable du quartier.

Informé de la mauvaise nouvelle, il s’est rendu dans l’immédiat sur les lieux du drame pour des fins de constat.

« Automatiquement, je n’ai pas tardé, je suis allé constater d’abord là où le fait s’est passé, et j’ai trouvé que les citoyens avaient déjà remonté le corps de l’enfant. Au moment où on le faisait remonter, les citoyens pensaient que l’enfant n’était pas encore mort. Il l’on conduit à l’hôpital, c’est l’hôpital maintenant qui a déclaré que l’enfant est décédé, donc j’étais tiqué et sidéré », a-t-il expliqué.

Après s’être imprégné de la nouvelle, Famoudou Diawara, président du conseil de quartier a informé le maire Mory Kolofon Diakité qui lui aurait dit d’aller au commissariat.

« J’ai informé les autorités à commencer par le maire, le maire m’a dit d’aller au commissariat central ce qui fut fait. Le commissariat central a détaché un de ses agents pour venir faire le constat afin que le procureur soit informé », a-t-il martelé.

