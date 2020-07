Drame à Mandiana : un éboulement fait 5 personnes et 5 blessés à Bakoumana

Un drame s’est produit ce samedi 05 juillet 2020 dans la sous-préfecture de Kodianakoro, district de Siramana. C’est une dizaine d’hommes et de femmes orpailleurs tous burkinabés qui s’abritaient dans une mine contre une grande pluie puisque leurs lieux d’habitation étaient inondés et envahis par les eaux. Malheureusement, il y a eu glissement de terrain entraînant un éboulement qui aura coûté la vie à 5 d’entre eux et 5 autres.

Pour la circonstance, le représentant de la Croix-Rouge Sétou Cinet Kéita, précise : « Moi, j’étais au champ, on m’a appelé qu’une mine a glissé a Bakoumana à 10h. Depuis très tôt le matin, il y a eu une grande pluie., Ils ont eu peur de ça pour partir s’abriter dans une mine d’or. Ils ont pris même leurs couvertures pour y dormir. Mais malheureusement cette mine a glissé sur ces 10 personnes. Elles ont toutes été retrouvées mais 5 d’entre elles ont trouvé la mort et les 5 autres étaient blessées. Ils sont tous des musulmans burkinabés. »

A noter que d’après nos informations, les Burkinabés ne seraient pas les bienvenus dans plusieurs communautés à cause de leur façon de l’exploitation minière.

Mamady Idozi Keita, correspondant à Mandiana

624939818