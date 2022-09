Drame de Kouroussa : 13 morts, 10 blessés et 1 corps sans vie, excès de vitesse et ivresse au volant (juge de paix)

🔴COMMUNIQUÉ🔴Nous avons le regret de vous informer de la survenance d’un grave accident de circulation routière suite à une collision intervenue entre une mini citerne et un minibus sur la nationale Kouroussa- kankan et juste à la rentrée de la ville de Kouroussa dans les environs de 02 heures du matin et occasionnant 13 morts dont 11 complètement calcinés et 10 blessés.

Ainsi, 02 blessés graves ont été immédiatement évacués à l’hôpital régional de kankan et les 08 moins graves sont en soins intensif à l’hôpital préfectoral de Kouroussa.

Les corps sont à la morgue dudit hôpital préfectoral.

Pour précision, le minibus en provenance de Kondianakoro, préfecture de Mandiana et en partance à Bissikirima, préfecture de Dabola, transportait 23 personnes y compris le chauffeur pour accompagner un corps sans vie.

En somme: 13 morts, 10 blessés et 01 corps sans vie.

NB: le chauffeur de la mini citerne a été légèrement blessé au pied.

La cause de cet accident est, selon les survivants et les techniciens, liée à un excès de vitesse et l’ivresse au volant.

Les dispositions sont en train d’être prise pour l’inhumation des corps par la croix rouge.

Au nom du personnel judiciaire de la justice de paix de Kouroussa et à mon nom personnel, nous présentons nos sincères condoléances au peuple de Guinée tout entier et aux différentes familles endeuillées et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés.

Merci.

Kouroussa le 16 Septembre 2022.

Le Juge de paix.