Drame de Kouroussa : la petite Mariatou de 3 ans perd son père, sa mère et sa sœur dans l’accident

L’accident meurtrier qui s’est produit aux environs de 2 heures du matin ce jeudi à Kouroussa et fait au moins 13 morts a endeuillé plus d’une famille. Mais la petite Mariatou Cissé (ici en image), âgée de seulement trois ou quatre ans a presque tout perdu dans ce drame.

En un laps de temps, elle est devenue orpheline. Son père, sa mère et sa sœur sont morts calcinés. Son unique espoir à ce jour, c’est Fanta Traoré sa tante qui réside à Kouroussa.

« J’ai été appelé le matin [vendredi] pour me dire que mon frère et sa femme sont morts dans un accident alors qu’ils quittaient Mandiana, et que je dois aller à l’hôpital où leur fille est alitée, je suis donc venue immédiatement. Ils ne sont plus que deux, son père, sa mère et sa sœur sont tous partis à jamais », a expliqué Fanta Traoré.

Cette fille innocente, n’entendra plus la voix de ses parents à cause de ce drame qui a plongé la Haute Guinée et toute la Guinée entière dans le deuil.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan