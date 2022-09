Drame de Kouroussa. Témoignage (déchirant) d’un survivant : « au lieu de sauver des vies, des gens ne faisaient que filmer pour publier sur Facebook »

Comme nous vous le disions dernièrement, un accident de la route a fait 14 morts et 10 blessés (bilan définitif) sur la nationale Kankan-Kouroussa à la rentrée de Kouroussa.

Bangaly Condé, un des survivants de ce drame, est revenu sur les circonstances de l’accident : « à notre départ, on a dit au chauffeur d’aller doucement, que la distance n’est pas aussi longue que ça mais il n’a pas accepté, il a continué à rouler à vive allure. Il a même tapé deux dos d’âne, ce qui a tordu la gente d’un des pneus. A l’entrée de Kouroussa, il est entré en collision avec le camion, ils étaient tous les deux en excès de vitesse.

Il y avait un bidon d’essence dans le véhicule. Quand il y a eu le choc, le bidon a explosé et l’essence s’est enflammé. Moi j’ai réussi à sortir avec les deux enfants qui étaient assis sur mon pied. Après, j’ai tiré ma femme pour la faire sortir du véhicule. Je suis resté en train d’essayer de faire sortir les gens, l’un des pneus du mini bus a explosé, le feu a pris de l’ampleur donc je me suis retiré et j’ai dit aux gens de venir m’aider. »

Couché dans son lit de malade, Bangaly Condé déplore une réalité qui l’a touché au plus profond de son cœur après l’accident.

« Il y avait des gens qui ne faisaient que filmer pour publier sur Facebook. Je leur ai dit de laisser ça d’abord et de venir m’aider à faire sortir les gens mais personne ne m’a aidé. C’est ainsi que la police est venue. »

Ahmed Sékou Nabé, de retour de Kouroussa