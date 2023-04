Drame de Souguéta : “l’accident a eu lieu à Fôtôngbé, dans un virage. C’est le frein qui a lâché ” (maire)

On en sait un peu plus sur l’accident survenu la nuit d’hier impliquant le cortège du colonel Balla Samoura, haut commandant de la Gendarmerie nationale.

Selon le maire de la commune rurale de Sougueta où l’accident a eu lieu, le bilan fait état de 2 morts sur place et 5 blessés graves, tous des gendarmes.

Selon ce responsable local, l’accident a eu lieu aux environs de 18 heures, dans un virage d’un endroit de la commune rurale de Souguéta appelé Fôtôngbé. Dès après le drame, deux personnes ont trouvé la mort sur place et 5 autres ont été grièvement blessés. La cause de l’accident serait liée au système de freinage.

“Effectivement, il y a eu un accident chez nous hier. C’est un pick-up de la gendarmerie qui selon nos informations, a perdu le contrôle, c’est le frein qui a lâché. Ça s’est produit à Fôtôngbé, dans un virage de Souguéta. Sur place, 2 gendarmes ont trouvé la mort et 5 ont été blessés. On ne sait pas, si tous les blessés sont rentrés vivants mais ils respiraient avant leur départ d’ici”, a expliqué Elhadj Ousmane Kollet Camara, maire de la commune rurale de Souguéta.

Selon un responsable de l’hôpital régional de Kindia, deux morts et trois blessés ont été reçus hier nuit et Balla Samoura en personne y était. Les blessés sont hospitalisés et les morts sont déjà à Conakry, dans la capitale guinéenne.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

