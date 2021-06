Drame de Tanènè : 8 morts dont 5 femmes et 1 enfant, 10 blessés graves (ministre Sécurité)

🛑Communiqué du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile- Ce mercredi 2 juin 2021 aux environs de 6 heures du matin, un minibus (Bambanyi) assurant le trajet koba-Conakry, a été violemment percuté par un camion qui se serait déporté de sa voie normale à la hauteur du marché de Koubia dans la préfecture de Dubreka.

L’accident a causé la mort sur place de 8 personnes dont 5 femmes et 1 enfant, ainsi que 10 blessés graves, tous passagers du minibus.

Les secours ont acheminé les victimes à l’hôpital de Tanènè où le commissariat de police local essaye de les identifier.

Le Ministre, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, présente les condoléances émues aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il rappelle toute fois aux usagers de nos routes l’observancce des mesures de prudence et le respect strict du code de la route.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE