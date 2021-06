Drame de Tanènè causé par “l’excès de vitesse et la circulation à gauche du camion” (Aguiser)

COMMUNIQUE – L’Agence Guinéenne de la Sécurité Routière (AGUISER) a le profond regret de porter à la connaissance de l’opinion publique qu’un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée de ce mercredi 02 juin 2021 dans le district de Koubia, situé au PK 8 de la Commune rurale de Tanènè dans la Préfecture de Dubréka.

Le bilan provisoire de cet accident dramatique fait état de 8 morts sur place et de 13 blessés graves avec d’importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, l’AGUISER présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Selon les premiers éléments de constat fournis par le Commandement de la Gendarmerie Routière, l’accident fait suite à une collision entre un Camion benne en provenance de Dubréka et un minibus transportant des passagers à destination de Conakry. L’excès de vitesse et la circulation à gauche du camion seraient entre autres, les causes de ce tragique accident.

L’AGUISER saisit cette occasion pour inviter l’ensemble des conducteurs de Guinée et particulièrement ceux des poids lourds et des véhicules de transport en commun à plus de vigilance, surtout en cette saison des pluies qui rend les chaussées davantage glissantes. Elle rappelle également, qu’il est obligatoire pour certaines catégories de véhicules, dont des poids lourds et des transports en commun de passer le contrôle technique conformément aux dispositions de l’Arrêté N°A/2019/3918/MT/CAB/SGG du 05 juin 2019.

Le Directeur Général de l’Agence Guinéenne de la Sécurité Routière

Dr Younoussa KOITA