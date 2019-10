Drame matinal à La Minière : le fils d’un ancien ministre se pend à un manguier

Un jeune homme de 25 ans a été trouvé pendu à la branche d’un manguier à 6h du matin dans la concession familiale à proximité de l’hôtel Le Golfe.

Il était le fils d’un ancien ministre [de Lansana Conté] et petit fils d’un ancien haut fonctionnaire.

Né aux États-Unis, il venait régulièrement en Guinée depuis ses 16 ans. Il était assez solitaire, dit-on, mais le voisinage ne lui connaissait pas de problèmes psychologiques manifestes. Dans un émoi général, la famille attendait l’arrivée d’officiers de police judiciaire pour détacher le corps, et élucider les causes et les circonstances de cette mort insolite.

Albassirou Diallo