Drogue: 62 sacs de cannabis incinérés à Coyah, en présence du pg Charles Wright

Le Procureur Général (pg) près la Cour d’Appel de Conakry qui est en mission d’inspection et de réhabilitation des accréditations des Officiers de Police Judiciaire (OPJ), composés de policiers et de gendarmes, mais aussi pour toucher du doigt la réalité du terrain, en Basse Guinée, a, après Forécariah, procédé à l’incinération d’une importante quantité de chanvre indien saisi dans la préfecture de Coyah.

Cette drogue, appelée aussi cannabis, estimée à plusieurs tonnes a été incinérée hier jeudi 17 mars 2022, dans le district de Bangouyah, dans la sous-préfecture de Kouriya, en présence des procureurs de Coyah, d’un huissier de justice et des autorités administratives. À sa prise de parole, le Procureur Général a rappelé que depuis leur prise de fonction, ils se sont fixé un certain nombre d’objectifs.

« Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas accepter, dans un pays comme le nôtre, que l’avenir des jeunes soit compromis par la consommation d’un produit prohibé, qui n’est autre que le chanvre indien. Dans la perspective de lutter contre ce fléau qui gangrène aujourd’hui notre société, nous avons entamé depuis hier une tournée d’inspection, à l’occasion de laquelle nous avons eu l’amabilité, en coordination avec les parquets d’instance, de demander à ce que ces produits qui sont conservés sous-main de la justice, dont il faut rappeler ne peuvent faire objet de restitution parce qu’ils sont des produits prohibés, la seule alternative pour ces produits, c’est qu’ils doivent être détruits, mais dans les règles de l’art. », a martelé Alphonse Charles Wright.

Ces quantités qui vont être incinérées, dit-il, en présence de toutes les autorités ici présentes et sous l’œil de l’huissier de justice Me Touré, « n’est qu’une petite quantité dans l’ensemble qui va être incinéré de Dubréka jusqu’à Boké parce que le processus doit continuer. Ce qui nous a été rapporté et que d’ailleurs nous allons partager dans le rapport que nous allons élaborer suite à ces différentes inspections, c’est que la rentrée de ces différentes quantités de drogue ne vient nullement que par la frontière terrestre et maritime. Vous prenez par exemple le cas de Pamélap, puisque la Guinée fait frontière avec la Sierra Leone, vous verrez qu’une seule préfecture a huit (8) ou neuf (9) rentrées. Puisque M. le Président de la République, dans le cadre de soulager la population et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens avait bien voulu lever les barrages. Aujourd’hui, vous savez que la levée de ces barrages, il faut avoir le courage de le dire, il faudrait quand même le revoir tout au long de nos frontières. »

Pour finir, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry exhorte à faire une grande sensibilisation auprès des populations, parce que, dit-il, » En dépit du fait qu’il y a des gendarmeries mobiles qui sillonnent aujourd’hui et même des équipes mixtes composées de la gendarmerie, de la police et pourquoi pas des militaires qui font la patrouille tout au long de nos frontières, mais le processus a tendance aujourd’hui parce qu’il y a plusieurs rentrées et il y a la nécessité que les autorités à la base puissent penser à la sensibilisation auprès des populations parce que c’est auprès d’elles il y a des complicités, c’est auprès d’elles qu’on introduit ces quantités de chanvre indien. Donc, le parquet général est résolument engagé à lutter contre ce fléau et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin dans l’intérêt du peuple de Guinée et dans l’intérêt de notre justice. »

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial

