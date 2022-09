[Droit de réponse] Affrontement Kétiguiya – Djinkoya : un ressortissant de Kourou répond au maire de Dalaba

Des évènements malheureux se sont produits récemment entre Djinkoya et Kétiguiya, deux hameaux frères de la préfecture de Dalaba. Ces évènements ont causé des blessures graves et des sévices mutuelles qui ont défrayé la chronique nationale.

Des articles de journaux ont été publiés sous la forme d’interviews données par certains ressortissants de Dalaba dont entre autres le maire de la commune urbaine de Dalaba, originaire de la sous-préfecture de Mafara, et un autre revendiquant le statut de notabilité à Conakry et dont l’affiliation partisane ne fait l’objet d’aucun doute.

Dans ces interviews, leurs auteurs ont réussi le tour de force de sortir de leur contexte spécifique ces évènements très localisés entre deux hameaux, et d’en faire un problème entre deux sous-préfectures ; notamment celle Kourou-Maninka et de Mafara. Et là, l’un des interviewés qui est originaire de Mafara bien que maire de la commune centrale de Dalaba, fait malicieusement porter le mauvais chapeau à la sous-préfecture de Kourou qui n’a été impliqué ni de près, ni de loin aux incident concernés. Et au passage, il présente l’érection de Kourou en sous-préfecture comme cause principale des conflits entre les deux localités. C’était en fait cela que certaines personnes visaient à travers l’instrumentalisation de disputes anciennes entre ces deux villages.

C’est à la fois dans le cadre d’un droit de réponse et d’un devoir d’information exhaustive que nous écrivons cet article. Il n’y a aucune volonté de polémique derrière. C’est juste pour situer les évènements dans leur vrai contexte et sortir du genre d’amalgame qui pourrait déterrer de vielles haches de guerres et faire du tort à tous ; car personne ne gagne à ce jeu ; ni les hameaux concernés, ni les sous-préfectures concernées, ni la préfecture, ni même le pays. La diabolisation mutuelle ne mène nulle part. Unis ces hameaux et villages seront forts et prospères ; divisés, ils seront faibles et arriérés. C’est connu ; c’est vieux comme le monde.

Cet article est donc un appel explicite à la réconciliation et à la solidarité. C’est un appel à éviter de faire d’un problème de quelques-uns, des problèmes de tous ; à éviter de faire d’un problème d’un moment, un problème de toujours.

Voici des faits pour nourrir l’analyse des lecteurs et leur éviter de tomber dans des pièges faciles.

Les disputes qui ont culminé dans les évènements malheureux dont il est question n’ont absolument rien à voir avec l’érection de Kourou en sous-préfecture qu’on a voulu incriminer. Ces disputes sont bien antérieures et de longtemps.

En effet, Le décret de création de la sous-préfecture de Kourou date de 25 Novembre 2020 et la L/2021/0012 /AN portant création d’une commune rurale et de Dix-neuf communes rurale a été votée le 16 Mars 2021. Or, Les premiers incidents sérieux entre ces deux hameaux ont eu lieu en 1996. Ces incidents ont eu lieu quand Djinkoya a voulu ériger une mosquée dans leur propre village pour des raisons pratiques et les gens de Kétiguiya ont opposé un non catégorique. En fait la construction de cette mosquée était même inscrite dans le plan d’action de l’Association des Ressortissants de Kétiguiya qui regroupait les ressortissants de Kétiguiya, de Djinkoya et de Baady; association dont les projets phares étaient :

La construction de la mosquée de Kétiguiya

La construction de la mosquée de Djinkoya

Et la construction du pont de Baady

En exécution de ce noble plan, la mosquée de Kétiguiya a été construite et inaugurée par l’Association. C’est au moment de lancement de la deuxième phase du plan d’action concernant la construction de la mosquée de Djinkoya, que Kétiguiya s’est opposé brusquement, entrainant ainsi la dislocation de l’Association. Il a fallu l’intervention de Kourou et celle d’un descendant de l’ancienne famille royale de Mamou, pour que Kétiguiya accepte que la mosquée soit édifiée. Ceci a été possible en vertu d’une règle non écrite régissant les relations entre Missidés [« villages-mosquées»] ; règle dont les racines remontent à une tradition établie depuis la victoire de Talansan en 1724/1725. Par contre le pont de Baady n’a plus pu être réalisé en raison de cette mésentente, jusqu’aujourd’hui.

Il faut donc dissocier ces incidents d’avec ce décret de création de la sous-préfecture de Kourou. Ils n’ont rien à voir avec ce décret.