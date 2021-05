[Droit de réponse] L’UFR replique à Tibou Kamara : “jouer le diable et revenir citer le Coran”

Si le bon Dieu n’a pas quitté la Guinée, mais il a lâché le régime Condé. Ceci n’a d’autre explication que par la présence au cœur de ce système d’un nommé Tibou Kamara, assumant de hautes fonctions d’Etat, en même temps Porte voix de son maître. C’est le même qui, il y a quelques années, proclamait des Fatwas contre le pouvoir d’Alpha Condé.

Convaincu par l’échec de ses dix ans de gestion à la tête du pays, marqué par la mal gouvernance, le recul démocratique, les violations graves des Droits Humains et des Libertés, le contrôle systèmatique des institutions, la caporalisation de l’administration, l’insécurité chronique, l’exacerbation de l’ethno-stratégie, la fracture sociale, la justice à deux vitesses, le tout couronné par une volonté de se maintenir au pouvoir à vie, l’homme s’est retrouvé condamné à une errance despotique. Tout ceci avec son cortège de malheurs et de misères. Une pauvreté accentuée par l’échec des politiques publiques caractérisé par un manque de vision, un leadership handicapé par la médiocrité des dirigeants, une corruption à grande échelle, le bradage de nos ressources, une gestion opaque des finances publiques : recettes et dépenses d’Etat. Bref, un peuple martyrisé par une mafia politico-financière.

Pour détourner ainsi les regards de l’opinion et masquer son échec, Alpha Condé, en politicien rusé, a décidé de recruter, comme un mercenaire, le sale garçon pour les sales boulots. L’individu qui a la force de dire et se dédire. De cracher et de ravaler son crachat. De jouer le diable et de revenir citer le Coran. L’on se souvient de ses quelques sorties contre Alpha Condé lui-même en ces termes. Entre autres : « la réconciliation avec Dieu passe par la rupture avec Alpha condé » ; « Dieu est fâché contre Alpha Condé » ; « le règne d’Alpha Condé pour lui-même et surtout pour tous les guinéens est une descente quotidienne aux enfer » ; « Alpha Condé est un danger et une menace pour la sous-région » ; « Alpha condé un homme sans expérience dans l’administration, de la gestion des hommes qui se retrouve à la tête de l’Etat » ; « la politique menée par Alpha condé depuis qu’il est à la tête de l’Etat est une politique d’exclusion, de discrimination.. » ; « alpha condé, l’opposant historique qui, par un accident de l’histoire et grâce à une fraude électorale s’es retrouvé chef d’Etat » ; « il faut prier de toutes ses forces, garder le fervent espoir… que la nouvelle année amène la fin du régime de leurres et de malheurs d’Alpha Condé »… Un type qui a tenu de tels propos contre Alpha Condé avant de revenir l’implorer en prophète, doit-on s’inquiéter de ses élucubrations contre le Président de l’UFR, Sidya Touré ? Je dis Non ! C’est surtout le parti au pouvoir ( RPG) qui doit être traumatisé par l’ascension de cet énergumène qui a appelé de toutes ses forces à l’insurrection contre Alpha Condé, il n’y a pas longtemps.

Alpha Condé, au lieu de présenter au peuple de Guinée le bilan de ses 11 années de gouvernance, marquée par plus de 300 fausses promesses et de mensonges d’Etat, préfère s’en prendre à celui qui constitue désormais son cauchemar. Sidya Touré n’a t-il pas prévenu les Guinéens en affirmant que la ‘’ Présidence de le République n’est pas un centre d’apprentissage’’; de la médiocrité, de l’incompétence et de l’incurie de ce régime ’’. N’a t-il pas prévenu l’opinion nationale et internationale de la volonté de ‘’ l’homme à changer la Constitution dans le seul but de se maintenir uniquement au pouvoir’’. Tout ce que le peuple est en train de réaliser aujourd’hui. ‘’Sidya Touré avait donc raison !’’, reconnaît la majorité des guinéens. En plus, le fait de ne pas avoir les mêmes atouts intellectuels que le leader de l’UFR, les compétences, l’expérience et la confiance nécessaires pour pouvoir réussir quelque chose dans son pays, amorcer un minimum de développement. Ce complexe ronge et continue à ronger le locataire de Sekhoutoureya. Et plus grave, savoir que Sidya Touré est désormais dans l’estime des Guinéens. Sidya Touré le dernier Espoir, c’est la raison de tout cet acharnement !

LaMediocritéEstnotreEnnemi

LaGuinéeMeriteMieux

Ahmed Tidiane Sylla