[Droit de réponse] Tibou Kamara ou la constance dans le reniement (FNDC)

Suite à la publication sur notre site du texte ”Quand le FNDC, joue avec le peuple !” signé de la cellule de Communication du candidat du RPG Arc-en-ciel, le FNDC, à travers son responsable communication, nous a fait parvenir son droit de réponse…

Tibou Kamara ou la constance dans le reniement

A l’époque, farouche “opposant” au dictateur Alpha CONDÉ, pendant son long exil ayant suivi son présumé soutien à L’UFDG aux élections de 2010, Tibou Kamara devient aujourd’hui un mercenaire de la plume par excellence pour asseoir la dictature en Guinée. Celui qui hier voyait le verre vide, semble désormais myope pour le voir totalement rempli. Mais c’est bien la nature du caméléon qu’il a toujours été dans le no man’s land politique guinéen. Tibou est aujourd’hui en train de se renier, comme son mentor Alpha CONDÉ: ils sont dans l’imposture et le reniement.

Tibou Kamara, c’est la constance dans le reniement.

Il est de ces êtres qui ont le privilège de s’affirmer en se niant et de se retrouver en se reniant. Il pense être malin, en jouant à la ruse. Il est bien de cette espèce qui ravale ses vomissures. C’est bien important de rappeler que le 31 décembre 2014, Tibou Kamara signait une tribune dans laquelle, il affirmait que “le mandat de M. Alpha Condé a été une punition collective”. Dans ce pamphlet, ce mercenaire de la plume du dictateur disait de son chef d’aujourd’hui que ”De tous les chefs d’Etat guinéens depuis l’indépendance, il (Alpha Condé) est celui dont le mandat aura été jusqu’au bout une punition collective. Il faut craindre, malgré la certitude que les guinéens sont décidés à imposer une retraite forcée à un président totalement disqualifié, une résistance de sa part à entendre l’appel au changement”.

Ironie du sort, le FNDC devient un dindon de farce pour l’inconstant Tibou Kamara pour se faire davantage une virginité auprès du vieux autocrate Alpha Condé qui lui demande de plus mouiller le maillot pour prouver réellement qu’il est un des hypocrites ”intellectuels” prêt à couler avec lui.

Tibou et la soi-disant cellule de COM du RPG

Il refuse de s’assumer et se cache derrière une prétendue cellule de communication du RPG- Arc-en-ciel, une autre constance dans l’imposture car, sentant la fin de son maître dictateur, il veut faire les yeux doux au prochain locataire de Sekhoutoureya, il ne veut pas assumer sa participation à ce coup d’état. Il participe à la guerre du côté de la mouvance tout en se projetant dans le gouvernement éventuel de l’opposition au pouvoir: il est l’ami de tous, mais aussi l’ami de l’ennemi.

Sors de l’imposture et assume face à l’histoire. Rien ne sera plus comme avant. Notre pays est dans une véritable mutation et avec l’aide des patriotes, tous les imposteurs seront traités par le tribunal de l’histoire, car le FNDC documente tous vos faits et gestes. C’est bien le moment de sauvegarder les acquis de la république.

Depuis, le 03 avril 2020, une nouvelle conscience citoyenne est née et des jeunes résolument engagés tiennent le flambeau de cette noble lutte pour qu’enfin la Guinée se libère des ”démons” de votre espèce. Nous sommes dans le temps de la résistance et de l’action pour une Guinée libre et juste. Cette aspiration profonde du peuple de Guinée pour recouvrer sa souveraineté continuera tant que M. Alpha Condé continuera de s’accrocher au pouvoir. Le Peuple de Guinée reste débout et continue de dire NON, comme le 28 septembre 2009 et le 28 septembre 1958. #Amoulanfé

Abdoulaye Oumou Sow, Responsable Communication du FNDC