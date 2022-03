Dubaï : des ambitieux projets du DG de la SONAP, Amadou Doumbouya à l’Expo 2022

Présent au Guinea Forum Investment (GUIF) en marge l’Expo 2020 a Dubaï du 12 au 14 février 2022, la SONAP à travers une forte délégation conduite par son directeur général M. Amadou Doumbouya était porteur de projets ambitieux dans le domaine de la recherche pétrolière et du stockage des produits pétroliers.

Après une cérémonie d’ouverture réussie ayant connue la présence d’éminentes personnalités de notre pays, la GUINEA NATIONAL DAY (journée consacrée à la Guinée) a permis aux porteurs de projet notamment à la SONAP de mettre en exergue leurs différents projets. Dans un brillant exposé et devant un parterre d’investisseurs venus du monde entier le DG de la SONAP, M Amadou Doumbouya a présenté les projets suivants :

1. Un projet de campagne sismique 3D des 65 000 Km2 de zone inexplorée sur l’offshore Guinéen. Il faut rappeler que la superficie totale de notre offshore est 80 000 km2 et que seul 15 000 km2 sont couvertes en 3D. La sismique nous permet de faire en quelque sorte l’échographie du sous-sol afin de déterminer les potentiels endroits de présence d’hydrocarbures.

2. Un Projet de campagne sismique 2D de 10 000 km sur Onshore principalement dans le bassin de bowé à Boké et de taoudeni entre Gaoual et Siguiri

3. En fin le projet de délocalisation des dépôts de Conakry vers moribayah dans Forécariah et de celui de Kankan. Nul besoin de rappeler l’importance que revêt ce dernier projet. En effet, les actuels dépôts d’hydrocarbures sont en pleine agglomération et présentent des risques sécuritaires énormes pour nos populations. Le cas récent du Liban en est une illustration flagrante, il est donc urgent de déplacer et faire l’extension de ces dépôts dans des zones éloignées présentant moins de risque.

Mieux, ces nouveaux dépôts une fois opérationnels permettront d’absorber le besoin en produit pétrolier de certains de nos voisins, donc économiquement rentable ! Au-delà de cette présentation solennelle, des rencontres B2B ont eu lieu durant les 3 jours consacrés au forum et invite à été faite aux différents partenaires de se rendre en Guinée pour concrétiser toutes leurs intentions d’investissement.

Service communication et Rélations publiques