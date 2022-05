Dubréka, Khorira : l’Académie de football KPC opérationnelle à partir du mois de septembre prochain

Bâti sur un domaine de 13 hectares, à Khorira, dans la préfecture de Dubréka, l’Académie KPC a ouvert ce vendredi 13 mai ses portes à une cinquantaine de journalistes pour une visite guidée.

Construit par l’homme d’affaires Kerfalla Camara plus connu sous le nom de Kerfalla Person Camara (KPC), ce bijou en construction sera composé à termes de 4 terrains de jeux, de 4 grands bâtiments dont 1 Bloc Administratif composé de pôles administratifs, sportifs et un auditorium de haut niveau de 188 places. Le Bloc 2 appelé Bloc Académique est composé de 02 pôles à savoir le pôle Académique de 04 salles de classes, une salle informatique et une salle de détente +TV et le Pôle Restauration de 2 réfectoires et une cuisine avec des appareils de la dernière génération. Le Bloc 3 appelé Bloc Dortoir composé de 02 niveaux : le Rez-de-chaussée de 14 cabines pour les académiciens dont 02 lits superposés de 04 places chacune, deux salles de détente et une salle de lecture. Au Premier Étage avec 18 cabines pour les pros, un dortoir collectif, une cabine suite, une salle de détente + TV. Et le 4ème et dernier Bloc appelé le Bloc Médico-sportif Composé de 02 pôles : l’un est le Pôle médical et l’autre le Pôle Sportif dont une grande salle de gymnastique équipée de machines de tout genre adaptées aux besoins du sport, 5 vestiaires, une buanderie. En plus de tout ça, vous retrouverez une forêt classée où vous y trouverez plusieurs variétés de plantes, sur une superficie d’un hectare et demi et une grande piscine.

Selon Thierry Guillou, Directeur Technique de l’Académie KPC, l’Académie sera dotée à termes de deux (02) pelouses synthétiques [voir images ndlr] et de deux (2) autres terrains dont un (01) en synthétique et l’autre en herbe gazonnée. L’Académie accueillera des jeunes joueurs dont l’âge varie entre 12 et 18 ans avec trois (3) objectifs : « Premièrement, alimenter l’équipe professionnelle du HAFIA FC, d’autres parts, alimenter l’équipe du Syli National et troisièmement pour les plus ambitieux de pouvoir éventuellement s’expatrier dans les meilleurs clubs Européens ».

Poursuivant, le Directeur Sportif rappelle que ce centre de formation footballistique et d’éducation civique qui a commencé à tourner depuis 8 mois sera ouvert officiellement au mois de Septembre prochain « L’Académie KPC a démarré ses activités depuis septembre 2021 avec 24 pensionnaires en cours de saison via la cellule de recrutement. On a intégré 4 autres joueurs locaux et à l’heure actuelle, on a 28 joueurs. Et à l’ouverture effective prévue entre le 10 ou le 11 septembre 2022, nous aurons une trentaine de joueurs et lorsque l’Académie arrivera à termes et fera 3 promotions et on sera en plein régime, il y aura 80 pensionnaires dans nos murs » A fait savoir le directeur technique.

Plus loin, Thiery Guillou précise que les recrutements sont totalement gratuits et une fois admis à intégrer l’Académie KPC, les frais sont à la charge du PDG. Et, les conditions sont les suivantes « Il y a un argument principal, ce qu’il faut être un footballeur très talentueux. Ça, c’est la première des choses. Ensuite, à partir de là il y a 2 voies, l’une qui est de participer aux entraînements spontanés qui sont ouverts à tout le monde et auront lieu régulièrement dans les différents quartiers de Conakry, dans les préfectures et les sous-préfectures de l’intérieur du pays. Et la deuxième des voies, c’est via la cellule de recrutement, on a des observateurs qu’on appelle des Scouts qui sillonnent notamment le grand Conakry et dès qu’il y a des jeunes talentueux dans les quartiers informels ou les académies, ils nous alertent et nous permettent ensuite de les inviter en stage pour une éventuelle intégration. Tout est totalement gratuit. Il n’y a rien à payer pour intégrer ou avoir un essai et d’autres parts, si ton enfant intègre l’Académie KCP, il est logé, nourri, scolarisé, entraîné, soigné aux frais de KPC » explique-t-il

Finalement, Thierry Guillou d’expliquer pourquoi le choix des enfants de 12 ans « À 12 ans, on minimise le fait d’avoir des enfants déscolarisés. Ensuite, il y a une alimentation qui est indispensable pour la pratique du haut niveau pour les enfants en âge de croissance. Si vous prenez un enfant de 16 à 17 ans, la croissance est passée et la qualité de la nourriture ne permettra pas de rattraper ce retard. À 12 ans, ce sont des enfants qui peuvent se construire avec des règles éducatives, si vous prenez les enfants les plus âgés, c’est beaucoup plus difficile de faire changer les choses. Et dernièrement, l’âge d’or d’acquisitions techniques et motrices se fait entre 12 et 14 ans. Donc, il ne faudrait pas qu’on loupe cette fenêtre là si on veut avoir des enfants qui soient en capacité de représenter avec fierté la Guinée »

À retenir que l’enseignement scolaire se fera via le Groupe Scolaire KPC et l’ensemble des programmes d’enseignements qui sont livrés par les groupes scolaires de Guinée seront enseignés dans ce centre à savoir : le Français, les Mathématiques, la Biologie, la Chimie, l’Histoire, la Géographie etc…

Mamadou Yaya Barry

