Dubréka : la ministre de l’Énergie préside la campagne de reboisement des berges du fleuve Konkouré

La ministre de l’énergie, Bountouraby Yattarra et son homologue de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le ministre d’Etat Oyé Guilavogui ont présidé le vendredi dernier, le lancement officiel de la campagne de reboisement de cette année en République de Guinée.

C’est dans le district de Tagbé, relevant de la commune rurale de Tondon (préfecture de Dubréka), que la campagne de reboisement de 2020 organisée par le Ministère en Charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts, a été officiellement lancée en Guinée. Cette initiative présidentielle permettra à notre pays de lutter contre la sécheresse et le changement climatique.

Pour la campagne de cette année, ce sont des têtes de sources des cours d’eaux et les berges des fleuves qui abritent les différents barrages hydroélectriques qui sont priorisées par le gouvernement guinéen, afin de garantir la production des énergies renouvelables du pays, et attirer l’attention de l’opinion nationale sur les enjeux liés à la gestion durable des ressources forestières.

Devant les hommes de médias, la patronne de l’énergie est revenue d’abord sur l’importance de cette campagne de reboisement des cours d’eaux, avant de lancer un appel pressant à l’endroit des populations riveraines. ” Sur instruction de monsieur le président de la République, le gouvernement s’inscrit dans la diversification des sources d’énergie. On ne peut pas espérer avoir l’énergie sans protéger l’environnement. L’environnement et l’énergie sont intimement liés. Et si nous voulons bénéficier de l’eau pour alimenter nos barrages, il faut absolument qu’on protège notre environnement. Donc, je demande à la population de veiller à la protection de l’environnement parce que sans cela, il n’y aura pas d’électricité. Je remercie infiniment le gouvernement guinéen à travers le ministre d’État en charge de l’environnement, des Eaux et forêts pour cette belle initiative “, a déclaré Madame Bountouraby Yattarra.

À rappeler que plus de 100 ha seront reboisés cette année. Les berges du fleuve Konkouré ont été la première étape de cette campagne.

