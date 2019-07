Dubreka: le directeur national de l’Industrie visite les installations de plusieurs unités industrielles

Le directeur national de l’Industrie a visité ce mercredi 17 juillet, les installations de plusieurs usines à Dubréka. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre d’une conférence de presse que doit animé le ministre de l’Industrie et des PME, pour parler de la réglementation des industries et des directives qu’elles doivent suivre. Cette visite s’inscrit aussi dans le cadre de la célébration des journées nationales de l’industrie qui aura lieu au dernier trimestre de 2019.

Cette visite a conduit le directeur national de l’industrie à l’usine I’ODHAV, qui est une industrie de fabrique de fer et spécialisé dans la production de boissons.

« Au cours de cette visite, j’ai constaté beaucoup de bonnes choses mais il y a beaucoup de défis et beaucoup de choses à faire. Je pense qu’avec la méthodologie de notre ministre d’Etat, nous avons une façon de voir pour intégrer dans notre plan d’action, des éléments nouveaux et nous n’hésiterons pas à donner des conseils techniques à nos partenaires industriels afin qu’il ait une évolution dans ce sens », a dit Anne Alphadjo, directeur national de l’industrie au Ministère de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises.

Lors de cette visite, le directeur était accompagné par quelques uns de ses collègues dont le chef de division, activités industrielles et règlementation. Ce dernier a constaté beaucoup d’amélioration aux niveaux des unités visitées mais signale aussi des petits manquements.

« Techniquement, nous avons remarqué qu’il y’a eu beaucoup d’amélioration dans nos unités industrielles et surtout sur le plan environnemental. Donc, cette visite, c’est pour pousser les industriels à améliorer les conditions de travail, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les produits. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence, il faut que les produits soient de qualité. Bien-sûr qu’il y’a deux choses qui manquent, mais d’une façon générale, il y’a vraiment une amélioration », a expliqué Ibrahima Kalil Camara.

Thierno Sadou Diallo