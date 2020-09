Dubréka: le parti NFD de Mouctar Diallo organise un meeting géant en vue d’une victoire d’Alpha Condé à la présidentielle 

Un meeting géant a eu lieu dimanche, 20 septembre 2020 à Kagbèlen, dans la préfecture de Dubréka. Organisé par le parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) du ministre Mouctar Diallo, l’objectif est de préparer une victoire éclatante du professeur Alpha Condé aux prochaines échéances présidentielles du 18 octobre prochain. À cette occasion, plusieurs militants et sympathisants ont réaffirmé leur engagement à voter massivement pour le Professeur Alpha Condé, le 18 octobre.

À travers une forte délégation, composée du premier vice-président des NFD Macka Baldé, du député uninominal de Pita Abdourahamane Diallo et du député Alpha Bah, le parti NFD a par la voix de son vice-président invité les militants et sympathisants des NFD à se mobiliser pour garantir la victoire au candidat du RPG arc-en-ciel.

« Le parti NFD comme vous le démontrez-là est mobilisé sur l’ensemble du territoire pour garantir à notre candidat, le candidat de la CODECC et du RPG arc-en-ciel, le candidat du peuple une victoire incontestable au lendemain du 18 octobre 2020. (…) Mobilisez-vous partout, jusqu’au dernier coin, ne laissez personne ! Mobilisez vos voisins, vos frères et sœurs, allez-y récupérer vos cartes d’électeurs et le 18 octobre dirigez-vous vers votre bureau de vote pour accorder vos voix au seul candidat qui rassure, qui est le Pr. Alpha Condé », a déclaré Macka Baldé, ajoutant que conformément au slogan de campagne du RPG arc-en-ciel, la Guinée a enregistré d’énormes progrès économiques et sociaux.

« Notre pays vient de loin, grâce à la vision du Pr. Alpha Condé, nous avons fait d’énormes progrès tant économique que social. C’est pourquoi notre slogan de campagne est ‘’ensemble pour une prospérité partagée’’ qui tient à cœur le Pr. Alpha Condé et qui se matérialise à travers l’ANIES dont je suis membre du Conseil d’Administration, un programme ambitieux, qui, à terme sortira plus de 5 millions de guinéens dans l’extrême pauvreté, une première en Afrique de l’Ouest. Cela démontre que personne ne sera laissé pour compte », a-t-il soutenu.

Tout en magnifiant les actions du Professeur Alpha Condé et du ministre Mouctar Diallo pour l’épanouissement de la jeunesse guinéenne, Abdoulaye Sorya Barry, responsable de la fédération NFD de Dubréka a assuré de la mobilisation des militants du parti dans les quartiers en vue d’un vote massif en faveur du candidat Alpha Condé le 18 octobre 2020.