Dubréka : le train minier de Fria percute un camion de sable et fait un mort 

Le train transportant les minerais de bauxite de Fria a percuté ce mercredi 3 juin 2020 un camion benne et a fait un mort. Le drame s’est produit au village de Koubia, dans la préfecture de Dubréka.

Selon les informations recueillies auprès de la famille de la victime, le manque de panneaux de signalisation sur cette nationale très pratiquée, est à l’origine de cet accident.

« Ils était partis pendre du sable à Tanènè pour Conakry. Aux environs de 12 heures, ils sont venus jusqu’à l’endroit qu’on appelle Koubia et c’est à ce niveau qu’ils ont été percutés par le train. Le problème c’est que, à cet endroit là où les rails traversent la route, il y a non seulement un virage, mais il n’y a aucune signalisation pour bloquer les véhicules en cas de passage du train. Ce qui nous choque, c’est qu’il n’y a aucun panneau de signalisation et tout le monde sait que cette route est très fréquentée surtout par des camions. Malheureusement mon frère a croisé le train et ils étaient au nombre de deux et un d’entre eux a été tué », a expliqué Amadou Barry, grand frère de la victime, tout en pointant du doigt, un manque d’assistance à personne en danger dont a fait preuve l’équipage du train après l’accident.

« Quand il y a eu l’accident, le train s’est arrêté et un agent est venu prendre les papiers de la cabine et a dit qu’il va les contacter. Ce qui est déplorable, cet agent pouvait aider à transporter mon jeune frère à l’hôpital, mais il l’a laissé là-bas dans la brousse, dans les mains de mon autre jeune frère et malheureusement il a succombé », a-t-il soutenu tout en demandant aux autorités de mettre des panneaux de signalisation à cet endroit pour éviter d’autres accidents.

« Nous nous en remettons à Dieu, mais il faut que les autorités trouvent une solution à ce problème en mettant des panneaux de signalisation à cet endroit, sinon d’autres personnes seront aussi victimes », redoute-t-il.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74