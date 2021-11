Dubréka : L’ex préfet, Younoussa le bon Sylla Eva Kaltamba et leurs co-accusés condamnés à cinq ans de prison ferme

Le tribunal de première instance de Dubréka a condamné ce lundi 08 novembre, l’ancien préfet Younoussa Sylla plus connu sous le nom de Younoussa le Bon, l’ex députée Eva Kaltamba et le directeur général de la société « Eva pêche ».

Reconnus coupables des faits de discrimination, d’abus d’autorité, de vol et de complicité au préjudice de de la société BINHAI Pêche SARL, les trois accusés ont été condamnés à cinq d’emprisonnement ferme et avec la saisie de leurs biens.

Younoussa le Bon Sylla et Amara Bangoura ont été conduits en prison après le verdict du juge Alphonse Charles Wright.

Par ailleurs, un mandat d’arrêt a été délivré contre l’ancienne députée du RPG arc-en-ciel, Eva Kaltamba qui était absente lors du verdict.

Mediaguinee